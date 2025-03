Königin Camilla bei Dreh dieser beliebten Serie gesichtet

Königin Camilla (77) hat einen außergewöhnlichen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen einer TV-Serie erhalten. Kürzlich besuchte sie das Set der ITV-Serie "Trigger Point". Während ihres Besuchs ließ sich Camilla nicht nur Zeit für Gespräche mit Cast und Crew, sondern übernahm sogar eine kleine technische Aufgabe: Sie durfte die Klappe schlagen. Wie der Sender mit Fotos auf Instagram teilt, durfte die Monarchin auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen, um den Dreh einer Szene aus nächster Nähe mitzuverfolgen.

Die Serie "Trigger Point", die sich um Bombenentschärfungsexperten der Londoner Polizei dreht, befindet sich aktuell in den Dreharbeiten zur dritten Staffel. Im Gespräch mit der Hauptdarstellerin Vicky McClure verriet Camilla, dass sie die Serie erst kürzlich angefangen habe und sich beim Schauen aktuell in der ersten Staffel befinde. Laut der Daily Mail bezeichnete sie die Serie als "sehr gut" und ließ durchblicken, dass sie Gefallen an der Spannung und Thematik gefunden habe.

Es ist seit Jahren bekannt, dass Camilla ein Faible für Literatur und andere Künste hat. Die Ehefrau von König Charles III. (76) verbringt, laut Insidern, ihre Freizeit gerne mit Lesen und Schauen von TV-Dramen. Mit ihrer charmanten, humorvollen Art dürfte Camilla beim Team von "Trigger Point" Eindruck hinterlassen haben – und vielleicht hat die Serie mit ihr sogar eine neue Stammzuschauerin gewonnen.

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Clarence House, März 2025

Getty Images Die Royals auf der "James Bond"-Premiere, 2021

