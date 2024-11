Prinzessin Anne verleiht Königin Camilla Ehrendoktortitel

Ein gemeinsamer öffentlicher Auftritt von Prinzessin Anne (74) und Königin Camilla (77) ist eine Seltenheit. In dieser Woche machten sich die beiden Schwägerinnen aber zusammen auf den Weg zur University of London. Wie Daily Mail berichtet, hatte der Ausflug einen bestimmten Grund: Die Ehefrau von König Charles (76) wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement im Bereich Literatur und Bildung mit einem Ehrendoktortitel ausgezeichnet. Verliehen wurde ihr dieser Preis von der jüngeren Schwester ihres Bruders in ihrer Funktion als Kanzlerin der Universität.

Die beiden Royals traten vor Ort jedoch nicht nur als Einheit auf: Die als Prinzessin geborene Anne machte in einem bedeutenden Moment auch die Achtung und den Respekt deutlich, den sie vor dem angeheirateten Amt Camillas hat. Bei ihrer Ankunft am Senate House bot die Königin Anne mit einer rührenden Geste den Vortritt an. Die Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) lehnte diesen aber "wissentlich lächelnd" ab und ließ der 77-Jährigen den Vortritt – ganz gemäß der royalen Etikette, die vorsieht, dass die ranghöhere Person zuerst eintritt.

War diese Situation der Beweis dafür, dass sich Camilla und Anne inzwischen angenähert haben? In der Vergangenheit war das Verhältnis der beiden Royals nämlich alles andere als rosig. Die angespannte Beziehung sei laut Angela Levin, der Autorin des Buches "Camilla, Herzogin von Cornwall: From Outcast to Future Queen Consort", früher so angespannt gewesen, dass die Prinzessin nicht begeistert davon war, dass Charles' Partnerin den Titel der Königin-Gattin bekommen sollte. Anne soll sogar kundgetan haben, dass "Camilla niemals eine echte Königin sein wird."

Getty Images Prinzessin Anne und Mrs Simon Elliott

Getty Images Prinzessin Anne und Königin Camilla im Februar 2024

