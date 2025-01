Cardi B wirft Ex Offset und dessen Mutter Diebstahl vor

Cardi B (32) und ihr Ex-Mann Offset (33) liefern sich erneut einen öffentlichen Schlagabtausch. In einem Livestream auf X Spaces erhob die Rapperin laut Billboard diese Woche schwere Vorwürfe gegen den Migos-Rapper und dessen Mutter Latabia Woodward. Die "Bodak Yellow"-Interpretin behauptete, die beiden hätten sie ausgeraubt: "Ihr habt mich kalt ausgenommen. Hört auf, mit mir zu spielen", wetterte sie. Gleichzeitig warf sie Offset vor, keine Weihnachtsgeschenke für ihre gemeinsamen Kinder Kulture Kiari (6), Wave Set (3) und ihre fünf Monate alte Tochter gekauft zu haben, obwohl er angeblich für seine anderen Kinder groß eingekauft habe. "Du hast gestern zum ersten Mal in diesem Jahr deine Tochter angerufen – dein Neugeborenes!", beschwerte sich Cardi. Der Rapstar äußerte sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen seiner Ex.

Das Paar hatte sich im Sommer 2024 nach sechs Jahren Ehe getrennt – und seither sorgen sie immer wieder mit Reibereien und Vorwürfen für Schlagzeilen. Vergangenen Monat schien es kurzzeitig besser zwischen ihnen zu laufen, da sie an ihren Co-Parenting-Strategien arbeiteten. Doch die neuen Anschuldigungen von Cardi werfen einen dunklen Schatten auf dieses Bild. In ihrem Livestream zeigte sie sich frustriert und beschrieb, wie sehr sie versucht habe, das Wohl von Offset über ihr eigenes zu stellen und ihm in schweren Momenten beizustehen. "Ich habe für dich gebetet, bevor ich für mich selbst gebetet habe", sagte sie, sichtlich enttäuscht über den Verlauf der Beziehung.

Cardi B und Offset, die 2017 heimlich heirateten, galten lange als eines der Traumpaare der Rap-Szene. Doch ihre Beziehung stand immer wieder in den Schlagzeilen, sei es durch Versöhnungen, Trennungen oder Gerüchte über Untreue. Im August vergangenen Jahres – wenige Monate vor der Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes – reichte die Dreifach-Mama die Scheidung ein – zum zweiten Mal. Bereits im September 2020 hatte sie sich von ihrem Partner scheiden lassen wollen, doch die zwei kamen kurz darauf wieder zusammen. Ob sie nun endgültig getrennte Wege gehen werden, bleibt abzuwarten.

Getty Images Cardi B bei der Victoria's Secret Fashion Show im Oktober 2024

Getty Images Offset und Cardi B, Rapper

