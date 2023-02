Mal wieder: NFL-Superstar Tom Brady beendet seine Karriere

Nun aber wirklich! Tom Brady (45) verkündete schon vergangenes Jahr, dass er mit dem Football aufhören wolle. Der NFL-Star kehrte jedoch zurück und trat noch eine Saison bei den Tampa Bay Buccaneers an. Jetzt soll aber Schluss sein: "Ich komme direkt zum Punkt. Ich gehe in Rente. Endgültig", verkündete Tom in einem emotionalen Statement auf Instagram. Zusätzlich bedankte sich der Quarterback noch bei all seinen Wegbegleitern – und vor allem auch bei seiner Familie.

