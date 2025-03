Großes Projekt: Kim Virginia und Nikola ziehen zusammen

"Wir haben Neuigkeiten", beginnt Kim Virginia Hartung (29) ihr neuestes Instagram-Video. Mit ihrem Freund Nikola Glumac (29) strahlt die Blondine in die Kamera und verrät: "Wir machen aus zwei Briefkästen offiziell einen und ziehen zusammen. Das Ganze wird eins der größten Projekte überhaupt." Auch wenn Nikola schon eine Weile bei Kim in Dubai ist, sei es offiziell immer ihre Wohnung gewesen – das werde das Paar nun aber ändern.

"Er war ja erst mal übergangsweise bei mir, dann hat sich das aber so eingebürgert, dass wir sowieso schon irgendwie zusammen wohnen", erklärt sie. Mittlerweile verbringen Kim und Nikola ihre gesamte Zeit miteinander – da sei es für sie der einzige logische Schritt, es jetzt offiziell zu machen. "Wir ziehen zusammen, das wird mega aufregend. Was wir uns da für ein riesiges Projekt an den Arsch gehängt haben", lacht die 29-Jährige und verspricht, ihre Fans an allem teilhaben zu lassen. Wo genau sie hinziehen werden und was sich hinter dem "großen Projekt" verbirgt, verraten sie aber noch nicht. Was in Zukunft passieren wird, bleibt spannend – das Influencer-Paar will nämlich auch seine Weltreise schon bald fortsetzen.

Mit ihren Reiseplänen sind die beiden Promis unter Palmen-Kandidaten bisher noch nicht besonders weit gekommen. Im Februar starteten sie ihr Abenteuer – und zwar mit einer Van-Tour durch Australien. Den Roadtrip mussten sie jedoch vorzeitig abbrechen: Die TV-Bekanntheiten hatten einen Verkehrsunfall, woraufhin sie umgehend ihre Rückreise nach Dubai antraten – vor allem, damit die schwangere Kim dort von ihren Ärzten betreut werden konnte.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im März 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, März 2025

