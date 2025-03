Molly-Mae und Tommy Fury sollen wieder frisch verliebt sein

Zwischen Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury (25) scheint es wieder romantisch zu knistern. Nachdem das Paar im vergangenen Jahr mit der überraschenden Nachricht ihrer Trennung für Schlagzeilen gesorgt hatte, wurden die beiden Realitystars in letzter Zeit immer häufiger zusammen gesehen. Besonders eine Reise nach Dubai soll für Tommy und Molly-Mae eine Art Neustart gewesen sein – bei der Rückkehr wirkten sie wie frisch verliebt, wie ein Insider gegenüber The Sun verriet. "In ihrem Kopf sind sie wieder zusammen und wieder verliebt. Es ist ihr egal, wer es weiß. Es ist, als ob sie wieder in den Flitterwochen wären", so der Tippgeber.

Hinter den Kulissen häuften sich laut eines Insiders jedoch warnende Stimmen aus Molly-Maes Umfeld. Besonders ihre Schwester Zoe Hague, die sich skeptisch zeigte, erinnerte an die turbulenten Zeiten der beiden. Die britische Love Island-Bekanntheit enthüllte in ihrer Prime-Video-Doku Details zu den Konflikten, die zur Trennung geführt hatten – darunter Tommys übermäßiger Alkoholkonsum. Tommy selbst gab offen auf YouTube zu, dass er damals seine Rolle als Partner nicht erfüllen konnte: "Ich konnte nicht der Mensch sein, der ich sein wollte." Trotz allem sei die Dubai-Reise für beide ein Wendepunkt gewesen. Daher wird derzeit darüber spekuliert, ob Tommy wieder vollständig bei Molly-Mae und ihrer gemeinsamen Tochter Bambi einziehen wird.

Ihre Liebesgeschichte nahm im Jahr 2019 bei "Love Island" ihren Anfang – dort avancierten sie zu einem der beliebtesten Paare der Show. Ihre Beziehung schien voller Höhen und Tiefen, von der Geburt ihrer Tochter über Tommys persönliche Kämpfe bis hin zur Trennung. Doch der 25-Jährige hat nicht aufgegeben. "Meine Hoffnung war immer, dass wir es schaffen", erklärte er in einem Statement auf Social Media. Die Influencerin und der Boxer scheinen nun entschlossener und reifer an ihrer Beziehung zu arbeiten. Fans und Kritiker verfolgen gespannt, ob es ihnen diesmal gelingt, ihre Liebe zu festigen.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2020

Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi, Januar 2023

