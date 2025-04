Hailey Bieber stellt klar: Sie ist Justin nicht entfolgt

Hailey Bieber (28) hat sich zu den Gerüchten geäußert, sie habe ihrem Ehemann Justin Bieber (31) auf Instagram entfolgt – ein Thema, das in den letzten Tagen hitzig diskutiert wurde. Nachdem Fans beobachtet hatten, dass Justin seinen Account kurzzeitig deaktivierte und daraufhin spekulierten, dass Hailey ihn von ihrer Abonnentenliste entfernt habe, machte das Model via TikTok eine deutliche Ansage. "Das ist ein technischer Fehler. Ich bin ihm nicht entfolgt. Hoffe, das klärt alles!", schrieb Hailey und setzte damit den Spekulationen ein klares Ende. Justin selbst reagierte ebenfalls und postete auf Instagram eine Collage von Hailey, auf der sie den Mittelfinger zeigt – eine deutliche Botschaft an all jene, die das Paar infrage stellen.

Die Gerüchte über ein mögliches Beziehungsdrama wurden zuletzt durch Justins unregelmäßige Social-Media-Aktivitäten befeuert. Der Sänger teilte in den vergangenen Wochen immer wieder kryptische Botschaften und teils sonderbare Selfies, die Fragen bei seinen Fans aufwarfen. Bereits Anfang des Jahres hatte Justin für Verwirrung gesorgt, als er ebenfalls Berichten zufolge versehentlich seiner Frau entfolgte. Damals erklärte er, sein Account sei manipuliert worden. Zudem wurden mehrere prominente Kontakte, darunter sein früherer Manager Scooter Braun (43), Musiker Drake (38), P. Diddy (55) und sogar sein Schwiegervater Stephen Baldwin (58) entfernt.

Justin und Hailey, die seit 2018 verheiratet sind, mussten sich in der Vergangenheit wiederholt gegen wilde Spekulationen und Kritik behaupten. Besonders Hailey, die aufgrund der Ex-Beziehung ihres Mannes zu Selena Gomez (32) häufig im Fokus stand, sprach offen über die belastenden Online-Anfeindungen, die sie bis heute begleiten. In einem weiteren Wendepunkt ihres Lebens wurde das Ehepaar im August 2024 Eltern eines Sohnes namens Jack. Justin teilte kürzlich ein Foto von sich und dem Baby, das ihn sichtlich entspannt zeigt. Hailey selbst engagiert sich seit Monaten stärker gegen Hass im Netz, was auch ein Hinweis auf ihre Entschlossenheit sein dürfte, ihre Familie zu schützen.

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber postet ein Bild von Hailey Bieber im März 2025 auf Instagram

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

Anzeige Anzeige