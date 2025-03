Hailey Bieber prüft rechtliche Schritte gegen Online-Hass

Seitdem Hailey Bieber (28) mit Popstar Justin Bieber (31) in einer Beziehung ist, muss sie sich täglich mit Online-Hass auseinandersetzen. Viele Fans verbreiten noch heute das Narrativ, Hailey habe Justins Ex-Freundin Selena Gomez (32) den Mann ausgespannt. Erst kürzlich wurde eine siebenteilige Serie auf YouTube veröffentlicht, in der Hailey als verrückte Stalkerin dargestellt wird, die Justin in eine Beziehung hineingelockt habe. Nun scheint die Influencerin und Unternehmerin genug zu haben. Laut TMZ-Insiderinformationen wolle die 28-Jährige eine Anwältin engagieren, die gegen die Blogger und Online-Kommentare vorgeht.

Die Hasskommentare gegen Hailey sind kürzlich wieder hochgekocht, da ein Gerücht kursiert, dass die junge Mutter einen gemeinen Post über Selenas Verlobten Benny Blanco (37) geliked habe. Laut den Informanten ignoriere die Influencerin solche Falschinformationen meist, da sie "ihre Energie nicht in Hater investieren will und die Erzählungen als lächerlich empfindet". Doch, weil sie seit August 2024 Mutter ist, hätten sich die Dinge geändert. Quellen zufolge habe Hailey bei der Star-Anwältin Lisa Moore Hilfe gesucht, die unter anderem Rapperin Cardi B (32) in ihrem Verleumdungsprozess gegen die Bloggerin Tasha (43) K. vertreten hat.

Der kanadische Popstar Justin und die Disney-Bekanntheit Selena gingen im Jahr 2010 das erste Mal miteinander aus. Acht Jahre lang führten sie eine turbulente On-off-Beziehung und galten in dieser Zeit als absolutes Hollywood-Traumpaar. Im März 2018 trennten sie sich, doch viele Fans rechneten damit, dass sie schnell wieder zusammenkommen würden. Doch daraus wurde nichts, denn nur zwei Monate später verkündete der "Baby"-Interpret seine Verlobung mit seiner heutigen Ehefrau Hailey.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und ihr Sohn Jack Blues, März 2025

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im Jahr 2011

