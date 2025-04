Kanye West bereut gemeinsame Kinder mit Kim Kardashian

Kanye West (47) hat im Podcast "Off the Record" mit DJ Akademiks eine schockierende Wahrheit enthüllt: Er bereue es, mit seiner Ex-Frau Kim Kardashian (44) vier gemeinsame Kinder bekommen zu haben. Mit eindringlichen Worten erklärte der Rapper: "Ich wusste schon nach zwei Monaten, dass ich keine Kinder mit dieser Person bekommen will, aber das war nicht Gottes Plan." Im Gespräch, das auf der Plattform Rumble veröffentlicht wurde, plauderte Kanye aber nicht nur über seine psychischen Konflikte, sondern sorgte auch mit seiner Garderobe für internationale Empörung: Der Musiker erschien in einem Outfit, das stark an die Kleiderordnung des Ku-Klux-Klans erinnerte – inklusive Spitzhut, bodenlanger Kutte und einer Kette mit Swastika-Symbol.

Der umstrittene Musiker, der in der Vergangenheit bereits mit antisemitischen Äußerungen und bizarren öffentlichen Auftritten Schlagzeilen machte, beklagte sich im Interview außerdem über den Streit um das Sorgerecht für seine Kinder. Er erklärte, sich von der "weißen Familie" der Kardashians kontrolliert zu fühlen, und verglich seine Kinder mit geschäftlichen Besitztümern, bei denen er kein Mitspracherecht habe. Kanye deutete an, dass er sich mehr Einfluss auf das Leben von North (11) und ihren Geschwistern wünsche – insbesondere hinsichtlich ihrer öffentlichen Auftritte und Kollaborationen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erklärte der ehemalige Musikmogul, sich selbst als "gottgleiche Instanz" zu verstehen, und sprach von sich in der dritten Person.

Kanyes Äußerungen und sein gewähltes Outfit führten zu einem Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien. Für viele Beobachter ist das Verhalten des ehemaligen Superstars kaum noch nachvollziehbar. Kanyes exzentrisches Auftreten und seine kontroversen Aussagen werfen immer wieder Fragen nach seinem mentalen Zustand auf. Kim hingegen konzentriere sich Berichten zufolge darauf, ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder zu schützen. Das Paar war von 2014 bis 2021 verheiratet und hat gemeinsam die Kinder North, Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5).

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West im Februar 2020 in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige