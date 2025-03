Kanye West schockiert mit Hakenkreuz-Shirt in Los Angeles

Kanye West (47) sorgt erneut für Entsetzen. Der Rapper wurde am Donnerstag in Los Angeles in der Öffentlichkeit gesehen, wie er ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz trug. Dabei handelte es sich um ein Kleidungsstück, das er kürzlich auf seiner Website zum Verkauf angeboten hatte. Videos, die TMZ vorliegen, zeigen Kanye, der mit einer Gruppe von Männern spricht, bevor er bemerkte, dass er gefilmt wurde. Ganz bewusst bewegte er sich danach weiter in die Kamera, um den Aufdruck auf seinem Shirt deutlich sichtbar zu machen. Später erklärte er auf X, ehemals Twitter: "Es war immer ein Traum von mir, mit einem Hakenkreuz-T-Shirt herumzulaufen".

Diese Aktion folgt einer Reihe kontroverser Momente, die Kanye in den vergangenen Wochen in die Kritik brachten. Vor wenigen Wochen hatte er Merchandising-Artikel mit Nazi-Symbolik über seine Seite Yeezy verkauft und sogar mit einem Super-Bowl-Werbespot dafür geworben. Kurz darauf behauptete er in einem seiner Posts, "ein Nazi" zu sein und lobte Adolf Hitler, bevor er sich zunächst distanzierte und dann seine Aussagen wieder löschte. Seine Website wurde vorübergehend offline genommen, die Shirts sind aktuell nicht mehr verfügbar. Doch Kanye scheint weiterhin an seiner Provokationslinie festzuhalten und verschärft damit die besorgniserregenden Fragen um seinen Zustand und seine Absichten.

Kanye, der sich mittlerweile auch Ye nennt, war einst als Musikikone und Unternehmer gefeiert. Nach seiner Scheidung von Kim Kardashian (44) und einer Reihe polarisierender Aussagen hat er jedoch zunehmend für Negativschlagzeilen gesorgt. Fans und Beobachter äußerten wiederholt Sorgen um seine mentale Gesundheit, nachdem er sich öffentlich über seine bipolare Störung geäußert hatte. Seine jüngsten Handlungen werfen nicht nur erneut Fragen zu seiner psychischen Verfassung auf, sondern sorgen auch für breite Kritik und Enttäuschung in der Öffentlichkeit. In der Vergangenheit hatte Ye immer wieder betont, dass Provokation ein Teil seines Schaffens sei – doch mit Aktionen wie diesen entfernen sich viele seiner früheren Bewunderer zunehmend von ihm.

