Nach Georginas "The 50"-Angriff: Das sagt Sam Dylan dazu

Bei The 50 treffen nicht nur Ex-Partner, sondern auch ehemalige beste Freunde aufeinander. So beispielsweise Sam Dylan (34) und Georgina Fleur (34) – und zwischen den zwei Realitystars ist es bei den Dreharbeiten zur Show ordentlich eskaliert. Die Wahl-Dubaierin ist gegenüber dem Das Sommerhaus der Stars-Gewinner sogar handgreiflich geworden. Das Geschehene nun mit der Ausstrahlung noch mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, stimmt Sam nach wie vor fassungslos. "Ich bin immer noch völlig schockiert, was bei 'The 50' abgelaufen ist", erklärt er in einem kurzen Statement in seiner Instagram-Story. Zudem bedankt er sich bei seinen Mitstreitern Christina Grass (36) und Cecilia Asoro (28), die "die einzigen" waren, die "diese Verrückte" von ihm ferngehalten haben. In wenigen Stunden wird die Trash-TV-Bekanntheit sich "in Ruhe" weiter zur Show äußern.

Der Haussegen zwischen Georgina und Sam Dylan hing schon eine Weile schief. Die zwei nannten sich einst beste Freunde. Die Schwangerschaft der ehemaligen Dschungelcamperin, der Fakt, dass sie diese vor ihrem einstigen BFF geheim hielt und er sich aber auf Social Media zum Thema geäußert und damit etwas verraten haben soll, entzweiten sie aber. Bei "The 50" kam dann bei Georgina wohl alles hoch. "Halt einfach deine Fresse, Mann", schrie Georgina Sam an und schlug daraufhin wild mit ihrer Tasche nach ihm. "Hau bloß ab. Du ekliger Mensch. Du bist der ekelhafteste Mensch der Welt", hieß es weiter. Die 34-Jährige musste das Format daraufhin umgehend verlassen.

Die Entscheidung des "The 50"-Löwen, dass sie nach dem Angriff aus der Show verbannt wurde, fand die Influencerin aber vollkommen übertrieben. "Ich habe Sam nicht geschlagen, sondern nur leicht mit der Tasche gestreift. Ich fand den Rauswurf komplett überzogen", zeigte sich Georgina kürzlich völlig uneinsichtig im Interview mit Bild. Sam habe ihr eben "das Schlimmste" angetan, "was man einer Frau antun kann". "Das Ganze zwischen Sam und mir hat eine Vorgeschichte. Wir waren mal eng befreundet – aber dann hat er meine Schwangerschaft bei Instagram an die ganze Welt herausposaunt. Das war ein krasser Vertrauensmissbrauch", gab sie zu verstehen und betonte: "Das werde ich ihm nie verzeihen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Dylan im April 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / @georginafleur Georgina Fleur, März 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige