Rosie O'DOnnells Tochter wurde zum dritten Mal verhaftet

Das ging schnell: Chelsea O'Donnell, die Tochter von Schauspielerin und Komödiantin Rosie O'Donnell (62), wurde schon wieder verhaftet. Dabei wurde die 27-Jährige erst wenige Tage davor auf Kaution freigelassen! Wie gerichtliche Dokumente, die Us Weekly vorliegen, besagen, hielt die Polizei am 18. November ein Auto an, in dem Chelsea sich mit einigen Freunden befand. Nachdem die Beamten den Wagen und die Insassen überprüft hatten, ließen sie einen Spürhund in dem Auto nach Drogen suchen. Tatsächlich schlug der Hund Alarm. Wie die Dokumente zeigen, wurde im Kofferraum Naloxon gefunden – ein Hilfsmittel bei einer Opioidüberdosis.

Während die Polizisten die Insassen untersuchten, wurden in einem "durchsichtigen Rauchgerät" von Chelsea Spuren von Methamphetamin festgestellt. Sie soll außerdem sehr "streitsüchtig und aggressiv" auf die Beamten reagiert haben. Chelsea wurde an das Gefängnis in Marinette County übergeben – bei einer weiteren Untersuchung dort fanden die Beamten verschreibungspflichtige Medikamente, verschiedene einzelne Pillen und kristallähnliche Substanzen bei ihr. Wie das Magazin berichtet, sieht sich die Tochter der Komikerin mit insgesamt fünf Anklagen konfrontiert.

Als Chelsea nach ihrer Festnahme im Oktober auf Kaution freigelassen wurde, ermahnte man sie "absolute Nüchternheit zu bewahren". Das halten die gerichtlichen Dokumente fest. Zudem soll sie laut den Gerichtsdokumenten auf alkoholische Getränke verzichten und darf "keine illegalen Drogen, Drogenutensilien oder kontrollierten Substanzen ohne gültiges Rezept konsumieren oder besitzen". Während diesem aktuell laufenden Prozess sitzt sie nun weiterhin hinter Gittern. Rosie hat sich bisher noch nicht zur erneuten Festnahme ihrer Tochter geäußert.

Instagram / rosie Chelsea O'Donnell, Tochter von Rosie O'Donnell

Getty Images Rosie O'Donnell, Schauspielerin

