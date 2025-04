Schlaganfall: Das wünscht sich Coupleontour-Ina am meisten

Ein schwerer Schlaganfall im Jahr 2022 veränderte das Leben von Inaontour (28). Die bekannte Influencerin kämpft seitdem mit den Folgen des Gesundheitsschocks und teilt nun in einer Instagram-Story mit ihren Followern ihre größten Wünsche und Ziele. Besonders ein Moment habe sich als Symbol des Erfolgs in ihrem Kopf festgesetzt: "Ich möchte es schaffen, irgendwann wieder einen Burpee zu machen und diesen an einem wunderschönen Strand, wie auf den Malediven zum Beispiel. Diese Vorstellung ist für mich der Inbegriff von: 'Es ist alles wieder ok.'"

Doch der Weg dorthin ist alles andere als einfach. Besonders der Umgang mit Rückschlägen falle Ina schwer: "Wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade nicht weitergeht, ist es am härtesten für mich. Es fällt mir dann schwer, motiviert zu bleiben und weiterzumachen. Ich falle dann in eine Art Loch und weiß nicht, woher ich die Kraft nehmen soll, um wieder zur Therapie zu gehen oder nach neuen Therapieansätzen zu suchen." Vor allem die motorischen Einschränkungen ihres linken Arms belasten die Content Creatorin. Da sie zwei Musikinstrumente beherrscht, wünscht sie sich sehnlichst, wieder vollständig musizieren zu können.

In ihrem neuen Partner Fabi hat sie nach der Trennung von ihrer Ehefrau Vanessa (28) nun eine große Unterstützung gefunden. Offenbar wollen die beiden nun auch recht schnell Nägel mit Köpfen machen. "Fabi und ich, wir überlegen, ob wir zeitnah zusammenziehen wollen", plauderte Ina kürzlich in ihrer Instagram-Story aus. Bei der Entscheidung wollten die Turteltauben wohl auch keine Zeit verlieren – zu dem Zeitpunkt hatten sie sich schon ihre erste Immobilie angeschaut. "Wir haben gestern das erste Objekt besichtigt und werden in naher Zukunft auch noch weitere besichtigen, um zu entscheiden, was das Richtige ist und wo es für uns hingehen wird."

