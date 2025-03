Coupleontour-Ina will mit ihrem Freund Fabi zusammenziehen

Hinter Ina Borck alias inaontourx (28) liegen harte Wochen. Unter anderem verlor ihre geliebte Mama den Kampf gegen den Krebs. Doch seit Anfang des Jahres ist die Influencerin mit ihrem neuen Freund Fabi total glücklich. Offenbar planen die Netz-Bekanntheit und der Unternehmer den nächsten Schritt in ihrer Beziehung. In ihrer Instagram-Story erzählt Ina: "Fabi und ich, wir überlegen, ob wir zeitnah zusammenziehen wollen."

Das Paar machte direkt Nägel mit Köpfen und schaute sich die erste Immobilie an. "Wir haben gestern das erste Objekt besichtigt und werden in naher Zukunft auch noch weitere besichtigen, um zu entscheiden, was das Richtige ist und wo es für uns hingehen wird", erklärt Ina und fügt hinzu: "Das haben wir ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig festgelegt, aber gestern war der erste Schritt, da haben wir was angeschaut, was uns ziemlich gut gefällt."

Mit Fabi scheint sich Ina sicher zu sein. Immerhin stand er ihr bereits in den schwersten Stunden bei, wie die Content Creatorin erzählte. "Er ist mir eine enorme Stütze... Es war in den letzten Wochen alles andere als leicht. Ich habe viel geweint und oftmals nicht weitergewusst", erinnerte sich die Blondine. Besonders, wenn Ina nachts nicht schlafen konnte, habe Fabi sie getröstet.

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour, Januar 2025

Instagram / inaontour Inaontour mit ihrer Mama

