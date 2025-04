So steht Gwyneth Paltrow zu Rückkehr ins Marvel-Universum

Schauspielerin Gwyneth Paltrow (52), bekannt unter anderem als Pepper Potts aus dem Marvel-Universum, hat ihre Fans kürzlich in einem Instagram-Q&A begeistert. Auf die Frage, ob sie eine Rückkehr in ihre legendäre Rolle plant, reagierte die Schauspielerin überraschend offen: "Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht genau. Ich denke, ich könnte, aber nichts ist bestätigt. Das ist die Wahrheit." Gwyneth hatte ihren ersten Auftritt als Pepper Potts 2008 in "Iron Man" und war zuletzt 2019 in Avengers: Endgame in ihrer ikonischen Rolle zu sehen.

Während sie sich zu Marvel äußerte, nutzte Gwyneth auch die Gelegenheit, Gerüchte zu einem angeblichen Streit mit Herzogin Meghan (43) aufzuklären. Fans hatten spekuliert, dass es zwischen der Herzogin und der Goop-Gründerin Spannungen geben könnte, da Meghans neues Lifestyle-Projekt mit Gwyneths Marke verglichen wurde. Doch die 52-Jährige schob den Mutmaßungen direkt einen Riegel vor, indem sie während des Q&A die Kamera auf Meghan richtete, die gerade entspannt ein Stück Kuchen in Gwyneths Küche genoss. Meghan selbst lachte und zuckte mit den Schultern. "Ich verstehe das überhaupt nicht", kommentierte Gwyneth das Gerücht trocken.

Die Freundschaft zwischen Gwyneth und Meghan mag für manche überraschend sein, doch Gwyneth steht seit Jahren für ihre offene und unkonventionelle Art. Zudem gab Gwyneth in dem Q&A auch Einblicke in ihren weiteren Freundeskreis, darunter ihre enge Verbindung zu Co-Star Robert Downey Junior (59): "Wir sprechen nicht jeden Tag, aber wir reden oft." Zu Roberts anstehendem 60. Geburtstag im April möchte sie ihm auf jeden Fall persönlich gratulieren, verriet sie ihren Fans.

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Getty Images Gwyneth Paltrow und Robert Downey Jr. bei der Premiere von "Iron Man 3", 2014

