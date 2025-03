Herzogin Meghan und Gwyneth Paltrow trotzen Streitgerüchten

Meghan Markle (43) und Gwyneth Paltrow (52) haben mit einem gemeinsamen Video auf Instagram den Spekulationen über ein angebliches Zerwürfnis zwischen ihnen endgültig ein Ende gesetzt. Während einer Frage-und-Antwort-Runde in Gwyneths Küche hatte ein Fan nach dem vermeintlichen "Beef" gefragt. Daraufhin antwortete die Schauspielerin trocken: "Ich verstehe das absolut nicht." Direkt danach schwenkte sie die Kamera zu Meghan, die unbekümmert an einem Stück Kuchen knabberte und lediglich die Schultern zuckte. Beide brachen schließlich in Gelächter aus und machten deutlich, dass die Gerüchte unbegründet sind.

Die Gerüchte hatten vor allem durch Vergleiche zwischen Meghans Netflix-Serie "With Love, Meghan" und Gwyneths Lifestyle-Marke "Goop" Fahrt aufgenommen. Einige Fans interpretierten Gwyneths kürzlich gepostetes Frühstücksvideo, in dem sie in ihrem eigenen, ungeschminkten Stil kocht, als Seitenhieb auf Meghan, deren Serie in einer gemieteten, perfekt ausgestatteten Küche inszeniert wurde.

Bereits in einem Interview mit der Vanity Fair betonte Gwyneth, angesprochen auf Meghans neue Netflix-Show, dass sie nichts von Konkurrenzdenken unter Frauen halte. "Ich wurde erzogen, Frauen als Freundinnen und nicht als Rivalinnen zu sehen", stellte sie klar und erklärte, dass für beide genug Platz im Lifestyle-Bereich sei. In dem Gespräch mit dem Magazin vor wenigen Wochen verriet die Oscar-Preisträgerin zudem, dass sie die Frau von Prinz Harry kaum kenne. Das hat sich nun offensichtlich durch den Hass im Netz geändert.

Instagram / gwynethpaltrow Herzogin Meghan, März 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

