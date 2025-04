"Wer wird Millionär?"-Kandidatin flirtet mit Günther Jauch

Es wurde heiß bei "Wer wird Millionär?", und das nicht nur wegen der Scheinwerfer: Kandidatin Manja Graewe aus Finnentrop sorgte mit einer Mischung aus Witz, Charme und einem kleinen Flirt für Aufsehen. Schon beim Betreten des Studios brachte sie Moderator Günther Jauch (68) zum Lachen, als sie sich über den unbequemen Ratestuhl beklagte und trocken feststellte, dass sie sich hier wie auf einem Barhocker ohne Bar fühle. Als Günther Jauch daraufhin scherzhaft nachhakte, ob sie etwas vermisse, kam wie aus der Pistole geschossen ihre Antwort: "Jägermeister!", was prompt zu einer kleinen Getränkerunde mit Gin führte. Doch für die größten Lacher sorgte sie, als sie den Moderator kurzerhand als Konkurrenten ihres Idols, Schlagerlegende Roland Kaiser (72), bezeichnete.

Die zweifache Mutter machte aus ihrer Bewunderung für beide Männer keinen Hehl und verpasste Günther, der neulich während der Show einen herrlichen Lachanfall bekommen hatte, eine Reihe von Komplimenten. "Das sind noch Männer mit Format", schwärmte sie, während der eingesessene TV-Profi zuerst sprachlos schien, dann aber in die Unterhaltung einstieg. Mit einem Augenzwinkern zitierte er eine Zeile aus einem berühmten Kaiser-Song: "Manchmal möchte ich schon mit dir...", worauf Manja den Text prompt vervollständigte. Doch bei ihrer Schwärmerei ging es um mehr als nur Small Talk. Die Kandidatin wünschte sich seit Jahren sehnlichst einen Besuch bei Roland Kaisers legendärer "Kaiser-Mania", hatte aber nie ein Ticket ergattern können. "Vielleicht sieht er mich ja und denkt, der Herr Jauch hat so nett mit ihr gesprochen", scherzte sie mit Blick in die Kamera.

Günther Jauch, bekannt für seine charmante Gelassenheit, spielte das Flirt-Spiel als beliebter Quiz-Master routiniert mit. Viele seiner Fans schätzen den 68-Jährigen für seine charismatische und bodenständige Art. Auch Roland Kaiser ist in Deutschland kein Unbekannter. Er gilt seit Jahrzehnten als einer der großen Stars des deutschen Schlagers. Vielleicht sorgen der Musiker und Kandidatin Manja eines Tages tatsächlich für einen weiteren unvergesslichen Moment – sei es vor oder hinter der Bühne. Bis dahin bleibt ihr Auftritt ein weiteres Highlight in der ohnehin glanzvollen Geschichte von "Wer wird Millionär?".

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Getty Images Günther Jauch, Moderator

