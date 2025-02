Günther Jauch bekommt Lachanfall bei "Wer wird Millionär?"

Günther Jauch (68) brachte das Publikum von Wer wird Millionär? am Montagabend sowohl zum Schmunzeln als auch zum Staunen, als er während der Sendung nicht nur in Gelächter ausbrach, sondern auch das Studio verließ. Der Masterstudent Niklas Erkes aus Nettetal stand gerade vor der 4.000-Euro-Frage. Darin ging es um den sogenannten Flamingo-Test, der ein Indikator für gesundheitliche Fitness ist. Der Moderator wollte das Rätsel nicht nur theoretisch lösen, sondern auch praktisch: Er stellte sich auf ein Bein und kommentierte humorvoll, dass der Test vermutlich für einige Zuschauer zu Hause gefährlich werden könnte: "Schon fällt der Opa mit dem Genick auf die Sofakante." Ein Lachanfall ließ ihn kaum noch weitermachen.

Doch der Abend hielt noch weitere skurrile Momente parat. Bei einer späteren Frage musste der Kandidat entscheiden, welches Werk mit den Worten "Das Kind war tot" endet – eine Anspielung auf Goethes "Erlkönig". Auch hier konnte Günther nicht ernst bleiben und unterbrach seinen Versuch, die Frage vorzulesen, vor lauter Lachen. "Welche Richtung nimmt das hier heute?", kommentierte er zwischen kichernden Ausbrüchen. Als die Disziplin Kugelstoßen zur Sprache kam und Abstandsmaße diskutiert wurden, tat Jauch noch einen weiteren außergewöhnlichen Schritt: Er verließ plötzlich das Studio, um offensichtlich etwas nachzuprüfen. Nach wenigen Augenblicken kehrte er zurück und führte sichtlich amüsiert durch das weitere Programm.

Günther, der seit über zwei Jahrzehnten die Quizshow moderiert, zeigte sich an diesem Abend von einer besonders ausgelassenen und unbeschwerten Seite. Der Moderator und vierfache Vater ist bekannt für seinen Witz und seine intelligente Schlagfertigkeit, aber besonders seine Herzlichkeit und Spontaneität heben ihn in der deutschen Fernsehlandschaft hervor. Mit Niklas Erkes, der am Ende 32.000 Euro gewann, führte der Moderator viele lustige Dialoge – sympathische Interaktionen, die für das Format "Wer wird Millionär?" und seinen Moderator typisch sind und für jede Menge Beliebtheit sorgen.

Getty Images Günther Jauch, Moderator

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

