"Never-ending-Baustelle": Carmen Geiss gönnte sich Facelift

Carmen Geiss (59) hat sich selbst ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk gemacht. Kurz vor ihrem 60. Ehrentag legte sich die TV-Bekanntheit für mehrere Stunden unters Messer und ließ ihr Gesicht straffen. Vor allem die Haut unter ihren Augen und um den Mund herum war der zweifachen Mutter ein Dorn im Auge. Zudem hatte sie Verkapselungen im Gesicht, die durch ihre zahlreichen Hyaluron-Injektionen zustande kamen – und diese können der Gesundheit schaden. "Ich bin eine never-ending-Baustelle", schildert Carmen in einem Interview mit RTL. Der Eingriff sei kein kleiner gewesen, sie sei sich der Risiken aber bewusst gewesen: "Man braucht da schon eine gewisse Heilungsphase. Man legt sich da nicht gerade unters Messer und sieht dann in drei, vier Tagen wieder so aus wie vorher. So ist es leider nicht." Das zeigen auch folgende Bilder.

Auch Robert Geiss (61) staunte nicht schlecht, als er seine Frau nach der Operation wieder zu Gesicht bekam. Mit seiner gewohnt charmanten Art erinnert er sich an den Moment zurück: "Ich habe gedacht: Welches Monster kommt denn da um die Ecke?" Doch heute, nachdem die Wunden verheilt sind, gefalle ihm Carmen "besser als vorher". Am Ende des Tages muss es allerdings nur einer gefallen. "Jeder ist seines Glückes Schmied und jeder muss selbst wissen: Es ist sein Körper und jeder darf auch über seinen Körper bestimmen und nicht andere", stellt Carmen klar.

Für Carmen sind Beauty-Eingriffe alles andere als Neuland. Die 59-Jährige legte sich bereits mehrfach unters Messer. Der ersten Brust-Operation unterzog sie sich im zarten Alter von 22 Jahren. Es folgten weitere Brustvergrößerungen, zahlreiche Injektionen mit Hyaluron sowie eine Nasen-OP. Letztere soll allerdings vor allem aus gesundheitlichen Gründen durchgeführt worden sein. Mittlerweile verzichte Carmen zwar auf Hyaluron, doch ein wenig Botox würde in ihren Augen nicht schaden.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, November 2024

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Juni 2024

