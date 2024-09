Sebastian Pufpaff stichelt bei "TV Total" gegen Stefan Raab

Sebastian Pufpaff (48) hat bei TV Total kräftig gegen seinen Vorgänger Stefan Raab (57) ausgeteilt: Auf humorvolle Art und Weise zog der Moderator den Entertainer in der Sendung am vergangenen Mittwochabend mehrfach durch den Kakao. Anlass war Stefans neues TV-Projekt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", das ab sofort ebenfalls am Mittwochabend läuft und in vielen Aspekten stark an "TV Total" erinnert. Denn Stefan übernimmt in seiner neuen Sendung nicht nur die markante Erzählstimme der Late-Night-Show, sondern riss sich auch schon die Hausband "Heavytones" unter den Nagel. Sebastian ließ sich davon nicht unterkriegen und konterte mit Seitenhieben gegen den Entertainer und präsentierte obendrein eine neue Band!

Zu Beginn der Sendung witzelte Sebastian: "Sieben Tage war er weg. Sieben Tage haben wir ihn nicht gesehen. Niemand weiß, ob er wirklich kommt. Und falls ja: Wie wird er aussehen? Hier ist – aber nur vielleicht – Sebastian Pufpaff." Damit spielte er auf Stefans dramatischen ersten Auftritt nach seiner TV-Pause beim Boxkampf gegen Regina Halmich (47) an. Später posierte der 48-Jährige noch als Muskelprotz und zündete mickrige Tischfeuerwerke, um Stefans pompöses Comeback zu parodieren. Auch mit dem Verlust der langjährigen Hausband reagierte der Moderator mit einer Stichelei: "Bei RTL+? Das ist doch kein Fernsehen. Wo kriege ich jetzt eine Band her? Ah, wir fahren zum Musiker-Strich." Am Ende des Clips wurde dann die neue Showband namens "Klinke Supremes" geboren.

Hinter den humorvollen Sticheleien steht eine lange Geschichte von "TV Total". Stefan war von 1999 bis 2015 das Gesicht der Sendung und prägte das Format maßgeblich. Einige Jahre nachdem er sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen hatte, übernahm Sebastian seinen Platz und führte das Erbe weiter. Tatsächlich war es damals Stefan, der sich aktiv für seinen Nachfolger entschieden hatte. "Stefan sagte eines Tages zu mir: 'Ich wollte nur gucken, wie du so arbeitest. Ich will 'TV Total' wiederbeleben. Traust du dir das zu?'", verriet der Stand-up-Comedian in einem Interview mit dem Stern.

Raab Entertainment / Willi Weber Stefan Raab beim "Clark Final Fight" im September 2024

ActionPress Stefan Raab bei "TV total"

