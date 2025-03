Nur Fake? Gigi und Sandra turteln bei "#CoupleChallenge"

In der #CoupleChallenge treffen alte Bekannte aufeinander. Sandra Sicora (32), ihr Ex Tommy Pedroni (29) und seine neue Freundin Paulina Ljubas (28) sind allesamt Kandidaten der Realityshow. Die Anwesenheit von Gigi Birofio (25) macht die Sache allerdings noch komplizierter. Schon in Folge eins verrät der Casanova, dass auch er mit Sandra geschlafen hat, und offenbar knistert es immer noch zwischen den beiden. "Die Einzige, die mich interessieren könnte, ist Sandra. Aber das geht ja nicht, weil Tommy da ist", verrät der Italiener. Die Tattooliebhaberin geht ihrerseits direkt auf Angriff – mit Streicheleinheiten und eindeutigen Blicken versucht sie, Gigi zu verführen, und bezeichnet ihre Verbindung als "Freunde plus".

Dilara Kruse streut allerdings Zweifel und behauptet vor mehreren Mitstreitern, dass Gigi und Sandra ihre Flirterei vor der "#CoupleChallenge" abgesprochen hätten. Diese Information habe sie von Iris Klein (57), die es wiederum von Paulina gehört habe. Sandra stellt jedoch klar, dass die zwei Turteltauben vorher nur darüber gesprochen hätten, dass Gigi nicht vor Tommy mit ihr flirten wollen würde. Sie hätten keine Liebesgeschichte geplant, um mehr Sendezeit zu bekommen. Tommy erzählt währenddessen, dass er mitbekommen habe, wie seine Ex dem 25-Jährigen genau diesen Plan verraten hätte.

Paulina und Tommy lästerten schon vor Sandras Ankunft über die Ex-Freundin des Franzosen. Als die 32-Jährige dann auftauchte, sagte die The 50-Teilnehmerin: "Wo wir gerade von Sche*ße sprechen..." Später nannte sie die Verflossene ihres Liebsten außerdem "die Verrückte" und "die unterste Kategorie von Mensch".

"#CoupleChallenge" läuft ab dem 6. März auf RTL+ und ab 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

