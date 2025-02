"F*ckst mich nur ab": Diesen Rap-Kollegen meint Bonez MC

Bonez MC (39), dessen bürgerlicher Name Johann Lorenz Moser ist, sorgt mit einem seiner älteren Songs erneut für Gesprächsstoff. Die Single "F*ckst mich nur ab", die wenige Tage vor seinem Album "Hollywood" im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, wirft noch immer Fragen auf. Noch im November 2024 sprach Regisseur und Videoproduzent Shaho Casado im "Deutschrap Plus"-Podcast über den Song "F*ckst mich nur ab" und erklärte, dass das 187-Strassenbande-Oberhaupt damit theoretisch "jede Person" meinen könne. Nun hat Shaho Casado Hinweise geliefert, die darauf hindeuten, dass ein bestimmter Kollege aus der Rap-Szene gemeint sein könnte. Bushido (46), mit dem Bonez seit Jahren eine angespannte Beziehung verbindet, rückt dabei in den Fokus.

Laut Shaho spiele ein Detail aus dem Musikvideo eine entscheidende Rolle: ein brennendes Polaroidbild, das sowohl in "F*ckst mich nur ab" als auch in der Single "Das ist Bonez" von 2023 auftaucht. Dieses Foto führe zu der Vermutung, dass Bushido die Zielscheibe des Tracks sein könnte. Zwischen den beiden Rap-Größen knistert es schon seit Längerem: In einer geleakten Version von "Sodom & Gomorrha" disste Bushido 2019 Bonez heftig. Auch auf seinem letzten Album "König für immer" richtete der Wahl-Dubaier mehrfach Seitenhiebe gegen den Hamburger. Bonez ließ das nicht unbeantwortet und bezeichnete Bushidos Werdegang als "bemitleidenswert".

Die Beziehung der beiden Rap-Stars, die einst respektvoller begann, hat sich im Laufe der Jahre immer mehr verschlechtert. Während Bushido sich nach Dubai zurückgezogen hat und dort mit seiner Familie lebt, bleibt Bonez weiterhin in der deutschen Musikszene aktiv und feiert große Erfolge. Auch abseits der Bühne gibt Bonez privat wenig preis, doch bekannt ist, dass er in einer Partnerschaft lebt und ein Kind hat. Mit seiner kompromisslosen Art hat er sich in der Rap-Szene viele Anhänger, aber auch einige Gegner gemacht – Bushido scheint dabei aktuell ganz oben auf der Liste zu stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bushido, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige