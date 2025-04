Bill Kaulitz hatte mal Beziehung mit einem Crew-Mitglied

Bill Kaulitz (35) macht im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" mit seinem Bruder Tom (35) ein überraschendes Geständnis. Der Tokio Hotel-Frontmann verrät, dass er einst eine Beziehung zu einem Crew-Mitglied hatte. "Ich hatte quasi aus dem sehr nahen Umfeld mit jemandem, mit dem wir eng zusammengearbeitet haben, eine Beziehung", plaudert Bill aus, betont aber, dass diese schon "viele Jahre" zurückliegen würde. Obwohl die Beziehung mittlerweile Schnee von gestern ist, sorgt die Anekdote noch heute für Diskussionen – vor allem mit seinem Zwillingsbruder Tom.

Während Bill betont, dass das durch die gemeinsame Arbeit aufgebaute Vertrauen und die Sympathie eine gute Grundlage für eine Beziehung seien und er nicht verstehe, warum solche Beziehungen verpönt seien, zeigt sich Tom skeptisch. "Aber es ist doch wahnsinnig unangenehm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das schiefläuft, ist ja auch sehr hoch!", argumentiert der Mann von Heidi Klum (51). Mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu, dass eine Trennung von einer Person innerhalb des Teams gerade bei Bill problematisch sein könnte, da er "mit jedem seiner Ex-Partner auf Kriegsfuß steht". Bill kontert: "Mit meinem Partner, den ich damals hatte, der in unserem Team war, habe ich noch ganz vernünftig weitergearbeitet. Noch viele Jahre." Daraufhin korrigiert sich Tom in der Zahl der zerstrittenen Ex-Beziehungen von Bills Seite herunter: "Na ja, dann eben mit 90 Prozent."

Dass Bill auf den Großteil seiner Ex-Liebschaften nicht gut zu sprechen ist, ist nicht gerade verwunderlich. In der Podcast-Episode der Vorwoche machte der Sänger nämlich ein trauriges Geständnis: "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen." Ob er da seinen Ex Marc Eggers (38) mit einrechnete, äußerte Bill nicht konkret, betonte jedoch: "Also wirklich in jeder Beziehung."

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Internet-Star

