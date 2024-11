Calantha Wollny überschwemmte Wohnung ihrer Schwiegermutter

Calantha Wollny (24) hat ein überraschendes Geständnis abgelegt. Der Realitystar gab zu, in der Wohnung der Mutter ihres Freundes mutwillig einen Wasserschaden verursacht zu haben. In einem auf Instagram veröffentlichten Video ihres Bruders Jeremy-Pascal Wollny ist zu sehen, wie Calantha Eimer mit Wasser innerhalb der Wohnung ausschüttet und so das gesamte Apartment überschwemmt. Wann genau das Ereignis stattgefunden hat, ist bisher unklar. Im Netz äußert sich die Tochter von Silvia Wollny (59) unter anderem folgendermaßen zu dem Vorfall: "Ja, es gab einen Tag, da bin ich völlig durchgedreht und es kam zu dem Wasserschaden."

Auch ihrem Bruder Jeremy lässt Calantha wohl durch die Blume eine Nachricht zukommen: "Es gab und gibt auch noch heute Menschen im familiären Umfeld, die mir trotz der Trennung schaden wollen. Sie sehen es gerne, wenn ich unter der Brücke lebe oder vielleicht am besten auch gar nicht mehr lebe." Die Mutter einer Tochter ist auf ihren Bruder schon lange nicht mehr gut zu sprechen – das beruht aber offenbar auf Gegenseitigkeit! "Lug und Betrug! [...] Ihr wisst, was sie euch für Lügen auftischt! Wie gesagt, das hat jetzt alles ein Ende! Das geht nicht mehr", schreibt Jeremy-Pascal zu dem Video, das seine Schwester zeigt.

Das ist aber noch nicht alles! Calanthas Wohnsituation lässt momentan wohl auch eher zu wünschen übrig. Im Netz bat die 24-Jährige ihre Fans vor wenigen Wochen um Hilfe: Sie benötigte Spenden, um ihren Hotelaufenthalt verlängern zu können. "Das Hotel, das ich buchen würde, kostet 50 Euro am Tag. […] Ich bin wirklich dankbar für jeden Cent", schrieb sie damals auf Instagram. Wenig später offenbarte sie dann, auf der Straße zu leben, gemeinsam mit ihrem Partner Mason. Töchterchen Cataleya hingegen wohnt bei Oma Silvia.

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny im April 2023

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny mit ihrer Tochter Cataleya

