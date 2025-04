Damit macht Daniela Katzenberger ihre "Hupen Sommer-Ready"

Daniela Katzenberger (38) macht ihre "Hupen Sommer-Ready" - das verkündet die Kultblondine in ihrer Instagram-Story. Dafür legt sie sich aber nicht etwa unters Messer oder lässt etwas vergrößern oder verkleinern. Während der Aufnahme liegt sie – obenrum lediglich mit einem BH und einer Schutzbrille bekleidet – auf einer Liege. Ganz offensichtlich befindet sie sich in einer kosmetischen Behandlung – mit einem Lasergerät wird die Haut ihres Dekolletés gestrafft und verjüngt.

Schon seit Monaten beschäftigt sich der TV-Star intensiv mit dem Thema Selbstoptimierung. Regelmäßig lässt sie ihre Community an ihren Trainingseinheiten im Fitnessstudio teilnehmen. Knapp elf Kilo hat sie schon verloren – und fühlt sich pudelwohl in ihrem Körper. "Ich bin so stolz. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so stolz auf mich bin, obwohl ich immer das Gefühl habe, dass das voll arrogant klingt... Aber doch! Ich bin verdammt stolz auf mich", schwärmte sie Anfang des Monats unter einem Foto auf Social Media, auf dem sie in einem schwarzen Bikini für die Kamera posierte.

Und was sagt ihr Ehemann Lucas Cordalis (57) dazu? Der Schauspieler fand seine Liebste mit ein paar Kilos mehr auf den Hüften auch schon ziemlich toll – trotzdem unterstützt er die Mutter seines Kindes, wo er nur kann. Auch er sei durch ihren Fitness-Wahn motiviert. Dass nun beide mehr Sport treiben, wirke sich auch positiv auf ihre Beziehung aus. "Wir haben beide eine ganz andere Kondition, auch im Bett. Diese neue Ausdauer tut unserer Beziehung total gut", schwärmte die 38-Jährige in einem Interview mit Bild und fügte hinzu: "Lucas und ich sind wieder wie 20. Das ist ein bisschen wie frisch verliebt, weil wieder mehr geht [...]. Jetzt bin ich die Kamasutra-Katze und nicht mehr die Kartoffelchips-Katze."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenbeger im März 2025

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

