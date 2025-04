Kim Kardashian erinnert sich an Papa Robert Kardashian Sr.

Kim Kardashian (44), ihre Schwestern Khloé (40) und Kourtney (45) haben in einer emotionalen Episode ihrer Reality-Show The Kardashians über ihren verstorbenen Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) gesprochen. Anlässlich des fünfjährigen Jubiläums des UCLA Gesundheitszentrums, das in seinem Namen gegründet wurde, reflektierten die drei über die Frage, wie ihr Leben unter der strengen, aber liebevollen Führung ihres Vaters heute ausgesehen hätte. Kim, die ihren Vater als "sehr verspielt und lustig", aber auch recht streng beschreibt, scherzte: "Ich hätte schon lange bis an mein Lebensende Hausarrest bekommen." Khloé fügte hinzu, dass er vermutlich nicht mit allen Entscheidungen der Schwestern einverstanden gewesen wäre, und Kourtney war sich sicher, dass er großen Stolz auf die enge Familienbande der Kardashians und die von ihnen gegründeten Familien verspürt hätte.

Das Andenken an ihren Vater, der 2003 nach einem kurzen Kampf gegen Speiseröhrenkrebs verstarb, hatte die Schwestern zu der Zusammenarbeit mit der Universität UCLA inspiriert, die sich auf die Forschung und Behandlung dieser Krankheit spezialisiert. Besonders Kim hob hervor, wie wichtig dieser Teil ihres Lebens für das Erbe ihres Vaters sei: "Es gibt nur wenige Sachen im Leben, auf die mein Dad wirklich stolz gewesen wäre, und dies ist definitiv eine davon." Auch Kourtney erwähnte, wie bedeutsam das Zentrum für viele Menschen ist. "Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, wie unglaublich das ist und wie viele Leben dadurch gerettet werden – und dass es alles im Namen meines Vaters passiert. Das bedeutet wirklich viel."

Robert Kardashian Sr. war nicht nur ein erfolgreicher Anwalt, sondern auch eine zentrale Figur im Leben seiner Kinder. Er und Kris Jenner (69), mit der er von 1978 bis 1991 verheiratet war, hatten vier gemeinsame Kinder: Kourtney, Kim, Khloé und Rob. Laut den Schwestern war ihr Vater nicht nur ein stolzes Familienoberhaupt, sondern auch bekannt für seinen Sinn für Humor und seinen Hang zu Streichen – Eigenschaften, die sie auch heute noch in ihren Erinnerungen an ihn lebendig halten. Kourtney stellte sich vor, dass er bei diversen Filmen und Reality-Formaten der Kardashians auch Spaß gehabt und an den berüchtigten Streichen Hand angelegt hätte.

Getty Images Die Kardashians im November 2019 in Santa Monica

Instagram / robkardashianofficial Rob, Kim, Khloé, Robert und Kourtney Kardashian, berühmte Familie