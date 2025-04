Nach Trennung: So geht es Ex-Bachelor Andrej Mangold aktuell

Andrej Mangolds (38) Liebesglück mit Annika Jung ist kürzlich zerbrochen – seine Liebste soll ihn betrogen haben. Nun gibt der ehemalige Bachelor seinen Followern ein ehrliches Update, wie es nach der Trennung um ihn steht. Aktuell gehe es ihm "mal besser und mal schlechter", gesteht er auf Instagram. "Gerade die Zeiten, in denen ich ganz für mich alleine, isoliert, ohne Arbeit und ohne Kommunikation sein kann, tun mir gut", erklärt Andrej. Jedoch stehe für ihn beruflich einiges an, weswegen er sich nicht so leicht zurückziehen könne.

"Manchmal denke ich mir: 'Komm, setz dich einfach in den Flieger, hau einfach ab und mach einfach mal gar nichts!' Dann kickt aber ziemlich schnell wieder die Vernunft", beschreibt Andrej. Er sei schließlich noch nie jemand gewesen, der sich vor einer unangenehmen Situation drückt. Stattdessen bewahrt er sich lieber ein positives Mindset und richtet den Blick in die Zukunft. Der Ex-Sommerhaus-Bewohner betont: "Egal, was das Leben für Herausforderungen für mich bereithält, ich werde an ihnen wachsen und die für mich richtigen Entscheidungen treffen."

Mitte Februar bestätigte überraschend Andrej sein Liebes-Aus mit Annika. Während der 38-Jährige für einen Dreh im Ausland unterwegs war, soll ihn seine damalige Freundin betrogen haben. Andrejs Freunde erfuhren davon und trugen die Information sofort an ihn weiter. "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", erzählte er gegenüber Bild.

Instagram / dregold Andrej Mangold und seine Ex-Partnerin Annika Jung

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2024

