Fremdgegangen? Andrej Mangold bestätigt Trennung von Annika

Drei Jahre waren Andrej Mangold (38) und Annika Jung ein Herz und eine Seele. Doch nun ist die Liebesgeschichte des Ex-Bachelors und seiner Freundin zu Ende erzählt, wie der Sportler gegenüber Bild bestätigt. "Leider bin ich seit gestern getrennt und wieder Single", stellt Andrej klar und betont, dass Annika ihn betrogen habe: "Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin." Laut Annikas Anwalt sollen die Behauptungen in weiten Teilen unwahr sein. Bisher äußerte sich die Blondine noch nicht persönlich zu den Vorwürfen.

Für Annikas Fremdgeh-Aktionen soll es sogar eindeutige Beweise geben, wie Andrej dem Newsportal berichtet. Demnach haben Bekannte von ihm seine Partnerin beim Betrügen erwischt und ihm anschließend davon berichtet: "Dass Annika während meiner Abwesenheit zum Auslandsdreh mich mehrfach belogen, betrogen und hintergangen hat." Eine Rückkehr in die gemeinsame Wohnung war damit unmöglich. "Ich bin am Boden zerstört und meine Welt ist zusammengebrochen. Ich wünsche dieses Gefühl und diesen Schmerz niemandem", schildert er. Mit seiner Ex habe er bisher nicht gesprochen. Eine Bekannte habe Annika ausgerichtet, dass Andrej nicht mehr nach Hause kommen werde.

Für dieses Jahr hatte Andrej eigentlich Großes vor: Er wollte Annika einen Antrag machen, mit ihr eine Familie gründen. Im Interview mit Promiflash schwärmte der "Exatlon"-Teilnehmer kürzlich nicht nur von seiner einstigen Partnerin, sondern auch von ihrer Familie. Denn das Paar verbrachte bereits einen Urlaub mit ganzen zwölf Familienmitgliedern. "Wir sind im August sogar nach Belgien in den Familienurlaub gefahren. Das hatte ich in der Form auch noch nie. Da waren wir in Belgien und, glaube ich, zehn, zwölf Leute. [...] Das war so richtig die schrecklich nette Familie – alle unter einem Dach", erinnerte sich Andrej zurück.

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

Instagram / dregold Andrej Mangold und seine Partnerin Annika Jung

