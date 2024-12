So feiern Dwayne Johnson und seine Familie Weihnachten

Dwayne Johnson (52) teilte kürzlich einige Einblicke in sein Privatleben. Der Schauspieler verriet im Gespräch mit People, dass er an Heiligabend mit seinen Töchtern, der achtjährigen Jasmine und der sechsjährigen Tiana, leckere Plätzchen für den Weihnachtsmann backen, Weihnachtsfilme anschauen und sogar Hafer und Karotten für die Rentiere auslegen wird. "Wir haben kleine Kinder zu Hause. Der Weihnachtsmann kommt. Das ist aufregend", schwärmte Dwayne und betonte, wie sehr er diese Zeit mit seiner Familie genießt.

Anstatt die aufgeregten Kinder ins Bett zu schicken, bleiben sie am Weihnachtsabend gemeinsam wach und genießen die festliche Stimmung, bis die Mädchen schließlich von allein einschlafen. "Es ist schwierig, sie zum Schlafen zu bringen, wenn sie so aufgeregt sind. Also bleiben wir einfach auf", erklärte der stolze Vater gegenüber dem Magazin. Sobald die Kinder schlafen, bereiten er und seine Partnerin Lauren Hashian (40) alles für den Weihnachtsmann vor, inklusive der von den Mädchen gebackenen Plätzchen, handgeschriebener Briefe und Leckereien für die Rentiere. "Am Morgen ist das ganze Essen verschwunden – die Rentiere haben alles aufgegessen. Es ist erstaunlich", erzählte Dwayne schmunzelnd.

Erst vor wenigen Tagen nahm Dwayne seine Familie mit auf den roten Teppich: Auf der UK-Premiere von "Vaiana 2" strahlte der Leinwandstar gemeinsam mit seiner Frau Lauren, den beiden Töchtern und seiner Mama Ata Johnson in die Kamera. Jasmine und Tiana durften ihren berühmten Papa bei dem Filmprojekt sogar unterstützen: Sie erhielten kleine Sprechrollen in dem Animationsfilm!

Getty Images Tiana Johnson, Lauren Hashian, Dwayne Johnson, Jasmine Johnson und Ata Johnson

Getty Images Dwayne "The Rock" Johnson und seine Frau Lauren Hashian

