Lukas Baltruschat zeigt beeindruckende Body-Transformation

Lukas Baltruschat (30) nimmt seine Fans in den sozialen Medien mit auf seine Fitnessreise: In seiner Instagram-Story teilt der Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer ein paar Vorher-Nachher-Fotos, auf denen er seine körperliche Transformation präsentiert. Dabei wird deutlich: Der Influencer hat einiges an Muskelmasse zugelegt. "Schritt für Schritt", betitelt er die Fotos, auf denen er oberkörperfrei vor der Kamera posiert.

Auch in einigen seiner Social-Media-Beiträge dreht sich alles um das Thema Sport und Gesundheit. "Die kollektive Idealfigur gibt es nicht! Doch, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst, dich sexy fühlst und leichter durchs Leben gehst, ist absolut machbar und gar nicht so kompliziert, wie wir oft denken", schreibt Lukas beispielsweise zu einem Foto, auf dem er in einer Gym-Umkleide ein Selfie von seinem Körper schießt. "Mein wichtigster Fitnesstipp: Mach es in deinem Tempo, auf deine Weise, und hab Geduld!", versucht er, seine Follower zu motivieren.

Seine Leidenschaft zum Thema Fitness verwirklicht Lukas auch beruflich: Der gebürtige Hamburger ist Personal Trainer. Seit 2022 ist der Vater einer Tochter aber auch ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV. Sein Debüt gab Lukas in der Kuppelshow Die Bachelorette, bei der er sogar den zweiten Platz belegte. Zudem mischte er bei "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand", Prominent getrennt und jüngst "Are You The One – Reality Stars in Love" mit.

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, Influencer

Anzeige Anzeige