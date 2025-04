Trotz Partnerin: JoJo Siwa geht mit ihm auf Pool-Tuchfühlung

Die Zuschauer von Celebrity Big Brother staunten nicht schlecht: Am Samstagabend knisterte es zwischen JoJo Siwa (21) und Chris Hughes (32) im Whirlpool. So war während des 24-Stunden-Livestreams im Container zu sehen, wie die Tänzerin unter Wasser immer wieder Chris' Bein streichelte. Derweil gab der ehemalige Love Island-Star seiner Mitstreiterin im Gegenzug eine Fußmassage. "Chris und JoJos Chemie im Whirlpool ist unglaublich", kommentierte ein Zuschauer auf X. Dabei ist JoJo ja eigentlich seit Anfang des Jahres an Kath Ebbs vergeben.

Im Januar hatte JoJo die Beziehung zu Kath auf TikTok bestätigt. So bezeichnete die 21-Jährige sie in dem Clip als ihre "amerikanische Freundin". Wochen später schwärmte die Sängerin im Interview mit People von ihrer neuen Liebe. "Es ist eine wunderschöne Sache, die mich so viel über Leben, Liebe und Respekt gelehrt hat", berichtete JoJo zufrieden. Doch die "Celebrity Big Brother"-Szenen aus dem Whirlpool hegen Verwirrung bei ihren Fans. Zwar hatte der Internetstar seinem Kontrahenten im Container klargemacht, dass sie nicht seine Freundin sei – doch der intime Moment im Whirlpool lässt Spielraum für Zweifel, ob zwischen den beiden wirklich alles platonisch bleibt.

JoJo gilt als eines der bekanntesten Gesichter der jungen Social-Media-Generation, die mit großer Offenheit über ihre Sexualität spricht und sich als LGBTQ+ bekannt hat. Ihre Beziehung zu Kath wurde daher von ihren Unterstützern stets bewundert. Doch das aktuelle Verhalten von ihr bei "Celebrity Big Brother" hat viele überrascht – JoJo und Chris klebten in der Show förmlich aneinander und schienen stets alles zusammen zu machen. Wird da am Ende also doch mehr draus?

Getty Images Chris Hughes im November 2023

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

