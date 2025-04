So eng sind JoJo Siwa und Chris Hughes wirklich miteinander

JoJo Siwa (21) und Chris Hughes haben in einem TV-Interview erstmals offen über ihre enge Verbindung gesprochen – und das nur zwei Tage nachdem JoJo ihre Beziehung zu Kath Ebbs beendet hat. Am Montagmorgen saßen die beiden gemeinsam auf dem Sofa der Sendung This Morning und ließen Revue passieren, was sich im Celebrity Big Brother-Haus und danach abspielte. Besonders Brisanz hatte das Gespräch, weil Kath am Samstag auf Instagram bekannt gemacht hatte, dass JoJo sie nach dem Finale der Realityshow auf der Aftershow-Party verlassen habe. Für JoJo stand nach 19 Tagen im Haus und einem beachtlichen dritten Platz fest: Sie müsse in ihrem Leben grundlegende Dinge verändern. Ihre enge Freundschaft mit Chris rückte derweil immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit.

Während des Interviews gaben JoJo und der Reality-Star Chris preis, wie intensiv ihre Beziehung zueinander gewachsen sei – allerdings sei alles rein freundschaftlich, wie beide betonten. "Das ist eine wirklich starke Verbindung, eine Seelenverwandtschaft", erläuterte Chris und JoJo bestätigte gegenüber den Moderatoren Cat Deeley und Ben Shephard, dass zwischen ihnen nichts Romantisches laufe. Auf die Trennung angesprochen, gestand JoJo: "Das war nicht geplant. Kath fragte mich einfach, ob ich glücklich sei, und ich musste ehrlich antworten." Für Kath Ebbs, die sich als non-binär identifiziert, war die plötzliche Trennung ein Schock: "Ich war wie betäubt und erniedrigt", schrieb die Content-Creatorin auf Instagram und ließ durchblicken, dass JoJos Freundschaft zu Chris möglicherweise zum Beziehungsende beigetragen hat.

Während der Show kamen immer wieder Gerüchte um die enge Beziehung zwischen JoJo und Chris auf. Die beiden verbrachten auffällig viel Zeit miteinander, wurden sogar nachts händchenhaltend im Livestream gezeigt und scherzten oft ausgelassen miteinander. Das sorgte nicht nur unter Zuschauern für Spekulationen, sondern offenbarte JoJo auch im Rückblick auf die letzten Wochen neue Seiten an sich selbst. JoJo hatte öffentlich gemacht, dass sie sich als queer, aber nicht explizit als lesbisch verstehe – auch diese Selbstfindung stand während des "Celebrity Big Brother"-Abenteuers im Fokus. Die Geschichte mit Kath, mit der JoJo zuvor häufig auf Dates zu sehen war, ist damit Teil einer Phase, in der JoJo beruflich wie privat scheinbar viel über sich selbst gelernt hat.

Anzeige Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for iHeartRadio Collage: Jojo Siwa und Kath Ebbs

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige