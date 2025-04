Trotz Fernbeziehung: JoJo Siwa konnte sich Kinder vorstellen

JoJo Siwa (21) gewährte im britischen Celebrity Big Brother-Haus intime Einblicke in ihre Beziehung zur non-binären Kath Ebbs. Die Entertainerin, die seit Januar offiziell mit der aus Australien stammenden Kath zusammen war, sprach in der Sendung offen über die Herausforderungen ihrer Fernbeziehung. Trotz der großen Entfernung und eines vollen Terminkalenders schwärmte JoJo laut Mirror: "Ich habe die schönste, erstaunlichste Partnerschaft." Im Gespräch verriet sie auch, wie sehr ihr gemeinsames Zukunftsbild sie verbindet: JoJo träumt davon, Mutter zu werden, und hat mit Kath bereits Pläne geschmiedet, wie sie Kinder und zwei Lebensmittelpunkte zwischen Amerika und Australien vereinen könnten. "Mein Traum ist es, Babys zu haben, ich möchte einfach Mama sein", sagte sie zuvor im "We Need To Talk"-Podcast.

Die beiden setzen offenbar auf viel Kommunikation und gegenseitigen Respekt, um die Distanz zu meistern. JoJo berichtete im Podcast, wie wichtig FaceTime und andere digitale Wege für ihre Beziehung seien. Im TV-Haus sorgte zudem ein Brief von JoJos Mutter für Aufsehen, da er auch einen Gruß von Kath enthielt. JoJo stellte lachend fest, dass sie sich insgeheim etwas mehr Zärtlichkeit gewünscht hätte, und kündigte scherzhaft an, Kath nach ihrem Exit darauf anzusprechen: "Wo war mein 'Hi, Schatz', wo war das 'Ich vermisse dich'?" Die Sehnsucht ist in ihrem Alltag unter Beobachtung deutlich spürbar. Doch es kam alles anders. Mittlerweile ist klar, dass JoJo die Beziehung beendet hat. Das verriet Kath selbst in einem Instagram-Statement.

JoJo und Kath waren seit Anfang des Jahres offiziell ein Paar und traten bei den GLAAD Media Awards erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – Details dazu hatte JoJo bereits im Gespräch mit dem People Magazine verraten. Vor ihrer Beziehung hatten beide über Musiker G Flip zueinander gefunden, zunächst als Freunde, bevor sich eine romantische Verbindung entwickelte. Besonders für JoJo, die zuvor immer wieder offen über ihr Liebesleben gesprochen hatte, fühlte sich dieses Kapitel deutlich anders an: "Alles ist besonders", schwärmte sie zuletzt. Und dass gerade die Sehnsucht in der Distanz für tiefere Gefühle sorgt, war ihr in den vergangenen Tagen im TV klar anzumerken.

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/C_hW5ewyLpS/?hl=de&img_index=1 Australierin Kath Ebbs im September 2024

Anzeige Anzeige