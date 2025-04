Chris Hughes (32) verteidigt Altersunterschied zu JoJo (21)

Chris Hughes (32) und JoJo Siwa (21) haben sich bei Celebrity Big Brother angefreundet – doch im Netz wird die neue Nähe kritisch beobachtet. Besonders die Altersdifferenz von elf Jahren scheint vielen Fans der ehemaligen Dance-Moms-Darstellerin Sorgen zu bereiten, nachdem vermutet wurde, zwischen den beiden entspinne sich weit mehr als eine reine Freundschaft: Zuletzt tauchten auf Social Media immer wieder neue Fotos auf, die das Gespann beim geselligen Tennismatch oder beim gemeinsamen Abendessen zeigen. Chris selbst reagiert mittlerweile genervt auf die sorgenvollen Kommentare, dass JoJo viel zu jung für ihn sei: "Ich habe Freunde, die sind über 50, du Spinner", konterte er auf Instagram, nachdem ein User das Zusammensein der beiden als "unangemessen" kritisiert hatte.

Für Chris und JoJo, die die letzten Wochen gemeinsam in England verbracht haben, ist die Freundschaft offenbar rein platonisch. Das bekräftigte das Duo auch kürzlich in einem gemeinsamen Interview bei This Morning. Dennoch sorgen sich immer mehr Anhänger um die 21-Jährige und befürchten, dass sie durch den älteren Realitystar in ihrer Persönlichkeit und ihrem weiteren Karriereweg negativ beeinflusst werden könnte. Am Montag gingen die beiden schließlich zum ersten Mal seit Wochen getrennte Wege an: JoJo wurde am Flughafen auf dem Weg zurück nach Amerika gesichtet. Dass sie dabei eines von Chris' Kleidungsstücken trug, tat sein Übriges für die immer wieder aufflammenden Beziehungsspekulationen.

JoJo, die bereits im Celebrity-Big-Brother-Haus offen über ihre Gefühle und ihre Identitätsfindung sprach, hatte unmittelbar nach dem Finale der Show mit ihrer Partnerin Kath Ebbs Schluss gemacht. Die Sängerin, die sich in der Vergangenheit mehrfach zu ihrer Queerness bekannte, zeigte sich in den vergangenen Wochen damit überraschend offen für Veränderungen in ihrem Leben. Chris wiederum ist seit seinen ersten Reality-Auftritten für seine unverblümte Art bekannt. Trotz der aktuellen Turbulenzen scheinen bisher beide an ihrer Freundschaft festzuhalten – private Einblicke und gegenseitige Unterstützung inklusive.

Getty Images JoJo Siwa, März 2025

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs, iHeartRadio Music Awards im März 2025

