Riccardo Simonetti reagiert auf den "Sesamstraße"-Shitstorm

Riccardo Simonetti (32) hat sowohl vor als auch nach seinem Gastauftritt in der Kindersendung "Sesamstraße" eine Welle der Kritik abbekommen – doch der Reality-TV-Star lässt sich von dem Shitstorm nicht unterkriegen. In einem Interview mit RTL kritisierte der Moderator jetzt die voreiligen Urteile, die bereits vor der Veröffentlichung der Episode laut geworden waren. "Es wird einfach gehetzt und gehasst, ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen", so Riccardo, der seit 2024 mit seinem Partner Steven verheiratet ist. Er verteidigte den Auftritt in der "Sesamstraße" als "absolut harmlos" und betonte, wie wichtig es sei, Kernbotschaften wie Akzeptanz und gegenseitige Unterstützung auch kindgerecht zu vermitteln.

Bereits seit März dieses Jahres hatte die Ankündigung von Riccardos Auftritt in der beliebten Kindersendung für homophobe Kommentare im Netz gesorgt. Direkt nach der Ausstrahlung der Episode am 26. November 2025 erklärte Riccardo auf Instagram, wie stolz er auf die Folge sei. "Und dafür jetzt der ganze Shitstorm?!", schrieb er humorvoll und äußerte die Hoffnung, dass einige Kritiker ihr Verhalten überdenken würden, nachdem sie die Folge gesehen hätten. Diese setzt sich mit Werten wie Inklusion und Rücksicht auseinander und zeigt alltagsnahe Beispiele, wie etwa Rampen für Rollstuhlfahrer oder ein Hoverboard, das der langsamen Schnecke Finchen mehr Teilhabe ermöglichen soll.

Die Welle der Kritik prallte sicher nicht spurlos an ihm ab, doch suchte Riccardo, wie so oft, die Antwort im offenen Dialog mit seinen Followern. Er teilte seine Freude über die Zusammenarbeit mit der Kindersendung, bedankte sich für den Rückhalt seiner Anhänger und ließ die positiven Reaktionen für sich sprechen. In den Kommentaren zu seinen Posts herrschte nach der Premiere spürbar Gemeinschaftsgefühl. Viele erzählten, wie sie die Folge mit ihren Kindern angeschaut und genossen hätten. Andere hoben hervor, dass sie sich in Riccardos klarer, freundlicher Sprache wiederfanden, mit der der Moderator Barrieren niederreißen möchte, bevor diese in den Köpfen der Kinder überhaupt erst entstehen.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und Elmo

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti (r.) und sein Ehemann im Backstagebereich von "& Julia"

NDR / Sesame Workshop / Jonathan Friesicke Riccardo Simonetti zu Gast bei der "Sesamstraße"