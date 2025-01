Riccardo Simonetti verbringt Flitterwochen mit Fieber

Eigentlich sollte Riccardo Simonettis (31) Hochzeitsreise eine der wohl schönsten Erfahrungen überhaupt werden. Doch statt atemberaubende Eindrücke in Südafrika zu sammeln und nach der Hochzeit richtig auszuspannen, muss der Influencer das Bett hüten. Bei Instagram meldet er sich jetzt zu Wort und erklärt, richtig krank zu sein. "Fieber. Schmerzen. Halluzinationen. Flüssigkeitsverlust et cetera. Ich weiß nicht, was mich erwischt hat, aber ich bin sehr, sehr dankbar für die ärztliche Betreuung in Südafrika", schreibt der Moderator in seiner Story. Die Ärzte und Pfleger vor Ort haben sich zwar hervorragend um ihn gekümmert, aber es seien dennoch eine ganze Reihe an Medikamenten und sogar eine Spritze nötig gewesen, damit es Riccardo schließlich besser ging.

Mittlerweile sei seine gesundheitliche Lage aber wieder "unter Kontrolle". "Unsere Ehe hat in den letzten Tagen auf jeden Fall eine Kostprobe von 'In guten wie in schlechten Zeiten' bekommen", resümiert Riccardo. Zusammen mit seinem Ehemann Steven könne er den Rest der Reise jetzt aber noch machen. Immerhin sind die Frischvermählten auch schon eine Weile in Südafrika. Dort wollten die beiden aus ihren Flitterwochen ein kleines Abenteuer machen. Als es Anfang Januar endlich losging, erklärte der 31-Jährige seiner Community: "Für uns geht es gleich nach Südafrika, denn Steven hat sich gewünscht, dass wir als Hochzeitsreise eine Safari machen." Gesagt, getan. Im Netz postete der Autor von "Raffi und sein pinkes Tutu" bereits einige Momente mit Elefanten, Giraffen und Wasserbüffeln.

Geheiratet haben Riccardo und Steven bereits im vergangenen August bei einer echten Traumhochzeit. Nach der Trauung meldete er sich bei Instagram und machte seinem Steven eine süße Liebeserklärung: "Steven, du bist ein Geschenk für jeden Raum, den du betrittst, du bringst jeden einzelnen Menschen dazu, sich in dich zu verlieben, der dich kennenlernt, und du hast mich zu deinem Ehemann auserkoren? Was für ein Privileg!" Dazu gab es ein paar Bilder der Zeremonie. Für die Fans waren die Schnappschüsse eine echte Besonderheit, denn es war das erste Mal, dass Riccardo ihnen seinen Partner richtig zeigte.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti und sein Mann Steven in den Flitterwochen, Januar 2025

Instagram / riccardosimonetti Steven und Riccardo Simonetti im Januar 2025

