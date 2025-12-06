Riccardo Simonetti über Ozempic: Kein Urteil, mehr Empathie

Das Diabetes-Medikament Ozempic ist aktuell in aller Munde und erlebt einen regelrechten Hype. Grund dafür sind die Auswirkungen auf den Körper: Ozempic und Co. sorgen unter anderem für immensen Gewichtsverlust innerhalb kurzer Zeit. Stars wie Robbie Williams (51) oder Rebel Wilson (45) haben es genommen. Einige stufen diesen Trend als besonders gefährlich ein und raten von der Einnahme von Ozempic dringlichst ab. Riccardo Simonetti (32) wiederum ist der Meinung, dass die Entscheidung jedem selbst überlassen sein darf. "Jeder Mensch sollte selber entscheiden, was für den eigenen Körper das Richtige ist", erklärte er bei den diesjährigen Bambis im Interview mit Promiflash.

Allerdings schaut der Moderator auch kritisch auf das Thema: "Ich weiß nicht, wenn man irgendwie unzufrieden mit sich selber ist, ob Ozempic die Lösung ist", gibt er zu verstehen, betont jedoch: "Aber ich kann auf jeden Fall Menschen verstehen, dass sie darüber nachdenken, weil natürlich der Druck in der Gesellschaft vor allem auf Frauen enorm groß ist." Das Model wünscht sich einfach rundum mehr Offenheit und mehr Verständnis. "Ich sage immer: 'Don't hate the player, hate the game.' Und deshalb würde ich mir einfach mehr Empathie wünschen für die Menschen und Empathie für sich selber, aber auch Empathie für andere Menschen und nicht so sehr mit dem Zeigefinger kommen und Leute verurteilen, sondern vielleicht einfach mal versuchen, sich in die Situation der anderen Personen hineinzuversetzen", erklärt Riccardo sicher, dass diese Herangehensweise enorm helfen könne.

Während Superstar Robbie Williams und Pitch Perfect-Berühmtheit Rebel Wilson von Ozempic überzeugt sind, führte die Einnahme dessen bei Lottie Moss (27) zu einer ganz anderen Reaktion. Die Schwester von Kate Moss (51) machte eine erschreckende Erfahrung: Aufgrund von Unzufriedenheit mit ihrem Gewicht verschaffte ihr eine Freundin Zugang zu dem Medikament. Das Model nahm jedoch eine Überdosis zu sich, erlitt einen Anfall und musste im Krankenhaus behandelt werden. "Ich würde lieber sterben, als es wieder zu nehmen", betonte sie später in ihrem Podcast "Dream on" und warnte: "Am Ende des Tages ist es noch immer ein Medikament, das für Menschen gedacht ist, die aufgrund von starkem Übergewicht abnehmen müssen. [...] Das ist eine Warnung an alle. Bitte, falls ihr daran denkt, es zu nehmen, macht es nicht. Das ist es einfach nicht wert."

Anzeige Anzeige

Imago Riccardo Simonetti auf dem Red Carpet bei DIE GALA im Musical Dome Köln am Welt-Aids-Tag

Anzeige Anzeige

Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, Model