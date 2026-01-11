Riccardo Simonetti trauert um seinen geliebten Vater Italo

Riccardo Simonetti (32) hat jetzt einen schweren Verlust öffentlich gemacht: Der Social-Media-Star und Moderator trauert um seinen Vater Italo Simonetti. Auf Instagram teilte der 32-Jährige mehrere innige Familienfotos und fand sehr persönliche Worte zu seinem Abschied. "Eines Tages wirst du aufwachen und erkennen, dass du alle Gespräche, die du jemals mit deinem Vater führen wirst, bereits geführt hast und dass du zum letzten Mal die Worte 'Ich liebe dich, Papa' gesagt hast", schrieb er zu den Bildern. In dem Beitrag richtete sich Riccardo nicht nur an seinen verstorbenen Vater, sondern erwähnte auch seine Schwester – ein Zeichen, wie eng die Familie in diesem Moment zusammensteht.

Zu den Fotos schrieb der Entertainer: "Wo auch immer du jetzt hingehst, ich hoffe, es ist friedlich, schön und einfach. Danke, dass du mich und meine Schwester auf diese Welt gebracht hast." Unter den Fotos sammelten sich rasch Beileidsbekundungen. Zahlreiche Follower und Stars drückten ihre Anteilnahme aus. Moderatorin Frauke Ludowig (62) schrieb unter dem Post: "Ich denke an dich", TV-Star Evelyn Burdecki (37) meldete sich mit: "Mein Beileid und ganz viel Kraft und Liebe" in den Kommentaren, und auch Jana Ina Zarrella (49) schickte Mitgefühl. Die Reaktionen zeigen, wie viele Menschen Riccardo über die Jahre berührt hat und wie groß die Anteilnahme an seinem Verlust ist.

Riccardo, der 2024 seinen langjährigen Freund Steven heiratete, teilte in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in seine Familiengeschichte und betonte, wie prägend seine Wurzeln für ihn sind. Der Influencer hat oft betont, dass ihm Zusammenhalt und Offenheit wichtig sind. In Interviews erzählte er von den Menschen, die ihn auf seinem Weg ermutigen, und davon, wie viel ihm ehrliche Gespräche bedeuten. Die nun veröffentlichten Erinnerungsfotos zeigen dieses familiäre Band in warmen Momenten – Umarmungen, Lachen, Nähe. Für den Star sind es Bilder, die bleiben. Und Worte, die das Unsichtbare festhalten: Dankbarkeit, Liebe und der Abschied von einem geliebten Vater.

Getty Images Ricardo Simonetti, Moderator

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Vater Italo

Instagram / riccardosimonetti Steven und Riccardo Simonetti im Januar 2025