So hart trainiert Riccardo Simonetti für "Schlag den Star"

Riccardo Simonetti (32) steht am Samstagabend bei Schlag den Star im Scheinwerferlicht – und zwar im direkten Duell gegen seine Freundin Sylvie Meis (47). Live im Studio prallen der Entertainer und die Moderatorin aufeinander. Riccardo berichtet im Gespräch mit dem Joyn-Format "Behind the Screens", dass er sich in den vergangenen Wochen intensiv auf die Show vorbereitet habe. In Köln möchte er mit einem kühlen Kopf und schnellen Reflexen bestehen. Trainiert hat er nicht allein: Mit seinem Personal Trainer hat er besonders an seiner Koordination gearbeitet, da dies eine seiner Schwächen sei. Was in seinem Trainingsplan auch nicht fehlen durfte: "Ich habe versucht, mehr Nachrichten zu schauen und ChatGPT gefragt, ob es mich vorbereiten kann", scherzte der TV-Star, der auch mit einer guten Allgemeinbildung punkten möchte.

Seine größten Baustellen hat Riccardo klar benannt: Alles mit Höhe ist tabu, davor habe er nämlich panische Angst. Im Studio trifft er auf eine Gegnerin, die er sehr ernst nimmt. "Sylvie ist zäher, als sie aussieht! Sehr ehrgeizig und geschickt", sagt Riccardo. Beide hätten sich vorab freundschaftlich gestimmt gezeigt, aber: Wenn es losgeht, kämpfe jeder für sich. Emotionalen Rückhalt bekommt Riccardo direkt vor Ort: Sein Mann drückt backstage die Daumen, der Trainer feuert aus dem Publikum an.

Abseits der Spielrunden gibt es für Riccardo klare Fixpunkte. Die Feiertage will der Autor und Moderator in Bayern bei seiner Familie verbringen, dort steht traditionell auch der Geburtstag seines Mannes an, der auf Weihnachten fällt. Silvester ist ein Date zu zweit: Zuhause auf Mallorca, ohne große Pläne, Hauptsache zusammen. Für das anstehende Duell ist Riccardo zusätzlich motiviert, weil es in der Show nicht nur um Muskelkraft geht, sondern um Taktik, Wissen und Geschick – genau die Mischung, die ihm liegt, wenn Vorbereitung und Nerven halten. Bereits im Vorfeld sorgte die Paarung mit Sylvie für Gesprächsstoff, nicht zuletzt, weil der Mix aus sportlichen und kniffligen Spielen für Überraschungen gut ist. Was bleibt, ist ein Versprechen auf Hochspannung – und ein Kandidat, der seine Hausaufgaben gemacht hat. "Noch ist alles sehr freundschaftlich, aber ich kenne uns beide, wenn das Spiel läuft, dann geht es auch wirklich um das Spiel", kündigte er an.

IMAGO / APP-Photo Riccardo Simonetti, TV-Star

Joyn / Steffen Z. Wolff Sylvie Meis und Riccardo Simonetti "Schlag den Star"

Getty Images Riccardo Simonetti, Mai 2025