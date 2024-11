Unangenehm: So war die Sexszene in "Die Discounter" für Nura

In wenigen Tagen geht "Die Discounter" in eine neue Runde. Bei der Premiere der vierten Staffel durfte Promiflash mit einigen Darstellern der Serie plaudern und dabei pikante Details erfahren. Seit Tag eins ist sie Teil des Casts und schon lange nicht mehr davon wegzudenken: Nura (35). Die Rapperin spielt in der Mockumentary eine Angestellte namens Flora von Feinkost Kolinski und lebt nach dem Motto: Regeln sind zum Brechen da. Auch intime Szenen, wie beispielsweise Sexszenen, musste die Musikerin bereits abdrehen – wie war das für sie? "Ganz schlimm! Also ich gucke da nicht hin, weil das voll cringe ist. Aber Drehen ist jetzt nicht so cringe, weil es halt einfach immer witzig ist", verriet sie im Interview.

Nicht nur in ihrer Rolle als Flora hält Nura nicht so viel von Regeln, auch im realen Leben nimmt sie es mit diesen nicht immer ganz genau. Promiflash wollte von dem einstigen SXTN-Mitglied wissen, ob es schon einmal etwas vom Set mitgehen lassen hat. Die Antwort lautete: "Ich klaue am Set regelmäßig: Klamotten, Kulis, Essen, was mittlerweile auch nicht abgelaufen ist, klauen wir auch." Nura ist allerdings nicht der einzige Langfinger am Set – auch ihre Kollegen stecken des Öfteren mal Kleinigkeiten ein. "Aber auch alle anderen klauen extrem viel am Set. Wir klauen wirklich alle und das ist nicht mal gelogen oder fake oder so, sondern wir machen das aus Liebe", berichtete sie weiter.

Neben der rebellischen Flora spielen unter anderem auch Marc Hosemann als der egozentrische Filialleiter, Bruno Alexander als Titus, auch der Neue genannt, und Merlin Sandmeyer als Jonas, der Ladendetektiv, in den Hauptrollen. Das Team von "Die Discounter" durfte bereits mehrfach Auszeichnungen entgegennehmen. So konnte sich die Serie in diesem Jahr beim Deutschen Fernsehpreis über den Sieg in der Kategorie "Beste Comedy-Serie" freuen.

ActionPress Nura, Rapperin

Getty Images David Ali Rashed, Klara Lange und Nura beim Deutschen Filmpreis 2024

