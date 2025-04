Trotz hoher Preise: Meghans Produkte sind schon ausverkauft

Der Onlineshop "As ever", in dem Herzogin Meghan (43) Marmeladen, Honigwaben, Tees und sogar Blütenstreusel anbietet, war ein voller Erfolg. Innerhalb einer einzigen Stunde nach dem Verkaufsstart waren alle Artikel ausverkauft. Die Produkte, die umgerechnet zwischen 8 und 25 Euro kosten, scheinen trotz der stolzen Preise bei ihren Fans großen Anklang gefunden zu haben – sogar ein Honig mit Waben für 25 Euro war schnell vergriffen. Wann Nachschub kommt, ist bisher unklar.

Im Sortiment fanden sich unter anderem Teesorten wie Pfefferminze und Hibiskus für rund 11 Euro oder getrocknete Blumenstreusel zum Dekorieren von Desserts für 13 Euro. Besonders kurios und etwas umstritten ist die Himbeermarmelade, deren Zutaten – bis auf die Himbeeren selbst – keine Bioqualität haben. Dennoch mussten Marmeladen-Liebhaber tief in die Tasche greifen. Denn wer die Verpackung dazu wollte, zahlte fünf Dollar mehr als für ein Produkt ohne – ein Detail, das bereits bei einigen für Diskussionen gesorgt hat. Dass Meghan auch bei Lebensmitteln auf ein luxuriöses Image setzt, scheint Teil ihres Erfolgsrezepts zu sein.

Die Ehefrau von Prinz Harry (40) hat sich längst als Unternehmerin jenseits der Royals etabliert. Seit ihrer Trennung von den royalen Pflichten sorgt sie immer wieder mit eigenen Projekten für Aufsehen, sei es mit Podcast-Formaten, Buchveröffentlichungen oder nun mit einem Feinkost-Angebot. Dass Meghans Liebe zu gutem Essen und hochwertigen Zutaten groß ist, hat sie bereits in vielen Interviews deutlich gemacht. Nun setzt sie diese Leidenschaft in einer weiteren Form um und spricht damit offenbar genau die richtigen Käufer an – die, die bereit sind, für den besonderen Touch tief in die Tasche zu greifen.

