Selfmade-Aufstrich? Meghans Marmelade stammt aus der Fabrik

In ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan" präsentiert Herzogin Meghan (43) selbstgemachte Gaumenfreuden. Und auch bei einem Himbeeraufstrich, der zu ihrer neuen Produktlinie "As ever" gehört, erweckt sie den Glauben, dass es sich dabei um eine handgemachte Delikatesse handelt. Doch ein Instagram-Beitrag ihres Unternehmens zeigte nun, dass die Marmelade in einer Fabrik produziert wird. Im Video sieht man Arbeiter mit Handschuhen an einer Produktionslinie, wo die Himbeeren in Gläser gefüllt und maschinell verarbeitet werden.

Trotz der Enthüllung bleibt Meghan in den sozialen Medien aktiv und bewirbt ihre Produkte weiterhin mit Enthusiasmus. Zwar scheint die Aufstrich-Produktion ausgelagert, jedoch teilt sie stolz die positiven Rückmeldungen zu ihren Produkten. So veröffentlichte die Herzogin kürzlich einen Beitrag ihres Freundes und Promi-Friseurs Ben Skervin, der zeigt, wie er den Himbeeraufstrich auf Crumpets mit einem Chai Latte genießt. Er lobte den Geschmack und bezeichnete die Marmelade als "süchtig machend".

Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus im Jahr 2020 verfolgen Meghan und Harry (40) eine unabhängige kommerzielle Karriere – eine Entscheidung, die damals für viel Aufsehen sorgte. Die Produktlinie "As Ever", die zuvor unter dem Namen "American Riviera Orchard" bekannt war, umfasst eine breite Auswahl von Lebensmitteln über Mode bis hin zu Beauty-Artikeln. Unternehmerin Meghan vertreibt ihr Sortiment über einen neuen Onlineshop.

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

