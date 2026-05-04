Wegen Gesundheit: Thomas Markle Sr. zieht zurück in die USA

Thomas Markle Sr. (81), der Vater von Herzogin Meghan (44), kehrt nach seinem dramatischen Gesundheitseinbruch von den Philippinen zurück in die USA. Das bestätigte seine Tochter Samantha Markle (61) gegenüber Mirror UK. Der 81-Jährige, dem im Dezember 2025 in einem Notfalleingriff ein Bein amputiert werden musste, soll in Amerika weiter medizinisch versorgt werden. "Er wird von Familie und Freunden umgeben sein, die ihn unterstützen", erklärte Samantha. Auch mit einer Beinprothese werde er dort besser versorgt sein: "Er wird hier die besten Prothesen bekommen können."

Seit Januar 2025 hatte Thomas in Cebu auf den Philippinen gelebt – zusammen mit seinem Sohn Thomas Markle Jr. (59). Dort erlebte er im Oktober einen schweren Schicksalsschlag der anderen Art: Ein Erdbeben der Stärke 6,9 erschütterte die Region, und der 81-Jährige war laut Samantha im neunzehnten Stock eines Gebäudes eingeschlossen. Kurz darauf kam es zu dem medizinischen Notfall, der zur Amputation führte. Thomas Markle Jr. schilderte gegenüber Daily Mail, wie schnell sich die Situation zuspitzte: "Sein Fuß wurde blau und dann schwarz. Es passierte sehr schnell. Sie machten einige Scans und einen Ultraschall und sagten, das Bein müsse amputiert werden." Nun soll der Umzug in die USA ein neues Kapitel einläuten. Samantha sagte zudem: "Auch wenn er so traumatische Zeiten durchgemacht hat, war das für Papa eine positive spirituelle Erfahrung."

Rund um Thomas' Krankenhausaufenthalt hatte es auch Streit über den Kontakt zwischen Vater und Tochter Meghan gegeben. Während Meghans Sprecherin bestätigte, dass ein Brief der Herzogin sicher bei ihrem Vater ankam, wies Samantha dies vehement zurück und warf Meghan auf X vor, lediglich "PR-Unsinn" zu verbreiten. Thomas selbst hatte während seines Krankenhausaufenthalts öffentlich appelliert, seine Tochter möge sich bei ihm melden – er wolle sie "noch einmal sehen". Das Verhältnis zwischen Meghan und ihrem Vater gilt seit Jahren als zerrüttet. Thomas ist inzwischen in einer Beziehung mit seiner deutlich jüngeren Krankenpflegerin.

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Thorpe/MEGA Thomas Markle Sr., Vater von Herzogin Meghan

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024