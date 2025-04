Marmelade und Co.: Herzogin Meghan stellt ihre Produkte vor

Herzogin Meghan (43) hat ihrer Lifestyle-Marke "As Ever" ein niedliches Highlight hinzugefügt: Fans können ihre Küchen ab diesem Frühling mit Himbeermarmelade, essbaren Blumen, Tee, wildem Blütenhonig und handgemachten Keksen ausstatten. Die Produkte, die schon bald im Onlineshop der Marke erhältlich sind, kommen in ansprechender Verpackung daher, die laut Meghan später als kleine Vase oder Aufbewahrung genutzt werden kann. In einem Newsletter beschrieb die ehemalige Schauspielerin den Launch als "eine neue Art, den Alltag in das Besondere zu verwandeln". Mit der Marmelade und den weiteren Leckereien versucht Meghan, die Atmosphäre ihrer Wahlheimat Montecito einzufangen.

Die neue Produktlinie von Meghan hatte jedoch keinen reibungslosen Start. Unter anderem gab es Schwierigkeiten mit der Namensgebung, nachdem andere Unternehmen denselben Markennamen beanspruchten. Auch das Logo, das an ein Wappen aus Mallorca erinnert, zog Kritik auf sich. Trotzdem bleibt die Herzogin optimistisch und plant weitere Schritte: Sie kündigte einen Podcast unter dem Titel "Confessions of a Female Founder" an, in dem sie Tipps für Unternehmerinnen geben möchte. Außerdem soll ihre Marke künftig auch in Filialen der "Netflix Home"-Läden in den USA zu finden sein. Ihre Marmeladen sorgten schon in Meghans Netflix-Dokumentation "With Love, Meghan" für Aufmerksamkeit, wo sie als Teil ihrer Dinnerpartys präsentiert wurden.

Bereits früher wurde spekuliert, ob alle angebotenen Produkte tatsächlich so handgemacht sind, wie es in den Werbebotschaften suggeriert wird. Ein Video zeigt, wie Arbeiter in einer Fabrik den Himbeeraufstrich abfüllen – von Handarbeit keine Spur. Trotz dieser Details erfreuen sich die Produkte großer Beliebtheit. Auch Meghans prominente Freunde haben die Marmelade bereits in den sozialen Medien gelobt. Seit ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus hat Meghan ihre unabhängige Karriere vorangetrieben und dabei eine vielseitige Produktpalette rund um Genussmomente und Lifestyle entwickelt.

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

