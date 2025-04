Das halten Carmen Geiss' Töchter vom Facelift ihrer Mutter

Carmen Geiss (59) hat sich zu ihrem 60. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gegönnt: Sie unterzog sich einem Facelift. Das neue Gesicht kommt bei ihrem Mann Robert (61) gut an, ihre zwei Töchter sind sich allerdings eher uneinig, was den Eingriff betrifft. "Ich finde es gut, dass Mama das gemacht hat, weil wenn man irgendwas hat, [...] was man nicht mag, finde ich, sollte man das machen. [...] Man lebt ja nur einmal", erklärt Davina (21) gegenüber RTL, während Shania (20) betont: "Ich finde, Mama ist schon immer schön gewesen, sie hätte das nicht gebraucht."

Ebenso gespalten sind die Meinungen der Fans. Viele können Carmens Entscheidung zur Schönheitsoperation nicht nachvollziehen – es gibt jedoch auch einige, die sich unterstützend auf ihre Seite stellen. "Warum kann man nicht in Würde altern? Sie ist eine tolle Geschäftsfrau, keine Frage. Aber dieser Wahnsinn, sich immer jünger zu machen, als man es ist", merkt beispielsweise ein Instagram-User an. Ein anderer findet hingegen: "Jeder kann über seinen Körper selbst entscheiden, genau das ist dann würdevoll."

Die Kult-Millionärin hatte sich aus mehreren Gründen bewusst für den Facelift entschieden. Sie hatte sich insbesondere wegen der Haut unter ihren Augen und um den Mund herum sowie der vielen Einkapselungen aufgrund zahlreicher Hyaluron-Injektionen nicht mehr wohlgefühlt. Letztere können außerdem der Gesundheit schaden. "Ich bin eine never-ending-Baustelle", gab Carmen gegenüber dem Sender preis und machte deutlich, sich der Risiken des großen Eingriffs bewusst gewesen zu sein.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im März 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss, Reality-TV-Bekanntheit

