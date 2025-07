Häusliche Gewalt? Denise Richards' Ex Aaron äußert sich

Schauspielerin Denise Richards (54) hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren Noch-Ehemann Aaron Phypers erwirkt. Die Schauspielerin wirft ihrem Noch-Ehemann häusliche Gewalt vor und hat nach eigenen Angaben Beweise in Form von Fotos beim zuständigen Gericht eingereicht. Ein kalifornisches Gericht stimmte ihrem Antrag am 16. Juli zu. Aaron, der die Scheidung bereits am 7. Juli eingereicht hatte, bestreitet alle Vorwürfe in einem Statement, das People vorliegt, und bezeichnet die Anschuldigungen seiner Frau als "völlig falsch und zutiefst verletzend".

Der Unternehmer behauptet, dass er Denise niemals misshandelt habe – weder körperlich noch emotional. In seiner Stellungnahme erklärte er, dass die Ehe zwar, wie so viele andere, Herausforderungen erlebt habe, er jedoch stets mit Respekt und Geduld versucht habe, alles zusammenzuhalten. Besonders ärgert ihn, dass Denise laut seinem Statement "schädliche und haltlose Behauptungen" verbreiten würde. Er appellierte an die Öffentlichkeit und die Medien, seine Privatsphäre während der laufenden Auseinandersetzung zu respektieren.

Denise Richards war bereits in früheren Beziehungen immer wieder in den Schlagzeilen. Ihre Ehe mit Schauspieler Charlie Sheen (59), mit dem sie zwei Töchter hat, endete ebenfalls turbulent. Nachdem sie 2005 die Scheidung eingereicht hatte, sprach sie öffentlich über Streitereien und Schwierigkeiten in der Beziehung. Trotz der Differenzen hielt Denise jedoch stets an ihrem Wunsch fest, ein harmonisches Familienleben zu führen, und adoptierte später ein weiteres Kind. Ihre Rolle als Mutter steht für sie nach eigenen Aussagen immer an erster Stelle.

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2020

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024

