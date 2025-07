Darum hat sich Aaron Phypers von Denise Richards getrennt

Nach sechs Jahren Ehe ist der Traum von der großen Liebe zwischen Denise Richards (54) und Aaron Phypers geplatzt: Der Geschäftsmann reichte laut Medienberichten, unter anderem von Page Six, am 7. Juli die Scheidung ein. Als Grund nannte er "unüberbrückbare Differenzen" – doch die gegenseitigen Vorwürfe haben es in sich. Aaron wirft Denise vor, ihn betrogen zu haben. Er habe auf ihrem Laptop Nachrichten entdeckt, die auf eine Affäre und geplante Hotelbesuche hindeuten. Denise wiederum beschuldigt Aaron der körperlichen Gewalt und hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt.

Aaron fordert vor Gericht nicht nur die Scheidung, sondern auch Unterhalt von Denise. Sie soll laut ihm monatlich über 215.480 Euro verdienen – ein Großteil davon durch ihre Aktivitäten auf OnlyFans. Während Denise ihn schwer belastet, weist Aaron alle Misshandlungsvorwürfe entschieden zurück. Er wirft ihr vor, mit den Anschuldigungen von ihrer angeblichen Affäre ablenken zu wollen und habe dafür Bilder sowie Chatverläufe gesammelt. Eine einvernehmliche Scheidung scheint in weiter Ferne – der nächste Gerichtstermin ist für den 8. August angesetzt.

Die Ehe von Denise Richards und Aaron Phypers begann 2018 – und verlief von Anfang an turbulent. Denise heiratete ihn nach dem Ende ihrer Beziehung zu Charlie Sheen (59), auch diese Trennung war von Dramen geprägt. Mit Aaron versuchte sie, ein harmonisches Familienleben aufzubauen, besonders nachdem er ihre Adoptivtochter Eloise offiziell angenommen hatte. Doch das Bild der glücklichen Patchwork-Familie bekam schnell Risse – auch öffentlich, etwa durch ihre Teilnahme an "The Real Housewives of Beverly Hills". Bereits dort sprach Denise von Problemen in der Ehe. Nun stehen die Schatten ihrer Beziehung endgültig im Rampenlicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Phypers und Denise Richards, Juni 2023

Anzeige