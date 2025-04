Kein Kontakt: Sami Sheen will Papa Charlie nicht mehr sehen

Sami Sheen (21), die Tochter von Schauspieler Charlie Sheen (59) und seiner Ex-Frau Denise Richards (54), hat klargestellt, dass sie kein Interesse daran hat, eine Beziehung zu ihrem Papa zu pflegen. In einer neuen Folge der Realityshow "Denise Richards & Her Wild Things" erklärte die 21-Jährige, dass die Beziehung zu ihrem Vater seit Jahren schwierig sei: "Ich würde lieber buchstäblich alles andere tun, als mit meinem Vater essen zu gehen", so Sami. Während ihre Mutter Denise und ihre Schwester Lola Rose Sheen (19) für ein gemeinsames Abendessen mit Charlie verabredet waren, hatte sich die junge Influencerin bewusst dafür entschieden, dem Familientreffen fernzubleiben. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten sollen sie und Charlie bereits seit fünf Monaten keinen Kontakt mehr gehabt haben.

In der Show führte Sami weiter aus, dass das Verhältnis zu ihrem berühmten Vater lange problematisch war. "Die ersten 13 Jahre meines Lebens war unsere Beziehung ziemlich schlecht. Danach wurde sie einigermaßen okay", erklärte die Kalifornierin. Ihre Mutter Denise, die sich 2005 von dem Two and a Half Men-Darsteller scheiden ließ, äußerte Verständnis für die Haltung ihrer Tochter – insbesondere im Hinblick auf Charlies schwierige Vergangenheit, die durch seine langjährige Suchtproblematik geprägt war. "Die Kinder haben mit ihrem Vater viel durchgemacht", so Denise.

Während Sami entschieden die Distanz zu ihrem Vater sucht, setzt ihre Schwester Lola auf eine enge Beziehung zu ihm. Sie bezeichnete ihr Verhältnis in der Show als "sehr eng" und berichtete, dass sie regelmäßig gemeinsame Aktivitäten wie Pediküre-Termine unternehmen würden. Das geplante Essen fand schließlich ohne Sami statt, doch Denise, Charlie und Lola schienen es zu genießen – ein seltener Moment der Harmonie in einer bewegten Familiengeschichte. Denise und Charlie hatten sich 2000 kennengelernt, zwei Jahre später geheiratet und gemeinsam zwei Töchter bekommen, bevor ihre Ehe in einem öffentlichkeitswirksamen Rosenkrieg endete.

Instagram / samisheen Charlie Sheen und Denise Richards mit ihren gemeinsamen Töchtern Lola (l.) und Sami

Instagram / deniserichards Denise Richards und ihre Tochter Sami Sheen

