Deshalb ließ sich Leyla Lahouar Hyaluron im Gesicht auflösen

Leyla Lahouar (28) geht mit dem Thema Beauty-Eingriffe offen um: Fans der Reality-TV-Bekanntheit wissen, dass sie schon bei dem ein oder anderen Körperteil nachgeholfen hat. Jetzt geht Leyla jedoch einen Schritt zurück zur Natürlichkeit. Wie sie auf Instagram berichtet, hat sie sich Hyaluron im Gesicht auflösen lassen. "Ich fand einfach, dass es zu viel war. Mein Gesicht war viel zu markant", spricht die Let's Dance-Kandidatin über ihre Beweggründe.

Leyla fand, dass die Proportionen nicht mehr gepasst haben. "Es war alles einfach untenrum viel zu viel. Das hat gar nicht zu dem zierlichen Rest von meinem Ich gepasst." Besonders hat sie das sogenannte Pharao-Kinn bei sich gestört – Leyla beschreibt es als eine "Speckfalte nach innen". Der Anblick davon habe sie extrem getriggert und auch traurig gemacht, weshalb sie sich schlussendlich für die Auflösung entschieden hat. Mit dem Ergebnis ist sie schon jetzt sehr zufrieden: "Es muss alles noch etwas zurückgehen. Aber es sieht jetzt schon viel krasser aus. Mein Gesicht wirkt wieder viel kleiner und darüber bin ich richtig, richtig happy."

Dass Leyla sich jetzt wieder wohl mit ihrem Äußeren fühlt, kommt zeitlich gerade richtig. Denn dieses Jahr steht der 28-Jährigen ein Meilenstein bevor. Am 30. August wollen sie und ihr Verlobter Mike Heiter (32) ihre Traumhochzeit feiern. Die Vorbereitungen für den großen Tag sind bereits jetzt in vollem Gange. Neben einer fünfstöckigen Torte hat das Ehepaar in spe mittlerweile sogar schon die Hochzeitsoutfits ausgewählt.

Leyla Lahouar, "Let's Dance"-Kandidatin

Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2025

