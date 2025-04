Leyla Lahouar hat mehrere Brautkleider für Hochzeit gefunden

In wenigen Monaten steht die wohl größte Reality-Hochzeit des Jahres an: Leyla Lahouar (28) und Mike Heiter (32) geben sich das Jawort! Die Vorbereitungen für die Trauung der Dschungelcamp-Sweethearts sind bereits in vollem Gange – und die Wahl der Brautoutfits ist allem Anschein nach auch durch. Das deutet Leyla zumindest in einer Fragerunde auf Instagram an und verrät: "Ich habe mehrere Kleider. Ich musste sogar komplett alles umändern, so wie ich es mir vorgestellt habe."

Mehr Details gibt es von der Promi Big Brother-Gewinnerin nicht und sie betont: "Ihr werdet dann alles in unserer Hochzeitsdoku sehen." Bevor Leyla das Thema vorerst ruhen lässt, teast sie ihre Fans aber noch mit einem Hinweis, was die Garderobe des Bräutigams betrifft: "Bei Mikes Anzug gab es sogar richtig Streit!" Was bei der Kleiderwahl genau vorgefallen ist, bleibt bis Ende August aber noch geheim.

Leyla und Mike sind beide bekannte Gesichter in der deutschen Reality-TV-Landschaft. Anfang 2024 nahmen die zwei an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil und dabei knisterte es zwischen ihnen. Kurz nach dem Format wurden die Medienpersönlichkeiten ein Paar und waren unter anderem gemeinsam bei "Promi Big Brother" zu sehen. In der Show machte Mike seiner Partnerin damals einen Antrag. Die Hochzeit wird schließlich im Sommer dieses Jahres stattfinden und in einer Dokuserie festgehalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Mike Heiter und Leyla Lahouar, Reality-TV-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige